– Spør barna om hvordan det går

Björn Hillestad (55) gikk i over 40 år før han åpnet opp om det som skjedde hjemme. Nå håper han at alle blir litt flinkere på å bry seg om barna man har den minste mistanke om sliter.

Han tenker tilbake på barndommen med blandede følelser.

Björn Hillestad (55) var bare en liten guttunge da de vonde episodene startet hjemme.

Det som for mange bare er en tragisk historie man leser om i mediene, var virkeligheten til tenåringsgutten Björn Hillestad på 70-tallet.

Han er blant flere hundre som roste TV 2s journalist og nyhetsanker, Yvonne Fondenes, etter at hun delte en mørk hemmelighet hun har båret på i mange år.

– At selv en så sterk TV-figur ikke har hatt det så vellykket, og likevel klart å komme dit hun er i dag, er imponerende. Det å stå frem og være åpen om et så alvorlig tema, koster enorme krefter. Selv for en så ressurssterk person som henne, poengterer Björn Hillestad.

Fem av 30 barn

Selv beskriver han seg som en «bortgjemt» mann i bygda Sande. Han ønsker å dele litt av sin historie.

Ikke for at noen skal synes synd på ham, men for at flere kan få innsikt i hvordan altfor mange barn har det hjemme.

Ifølge en nasjonal undersøkelse blant 3500 barn og unge under pandemien, oppga én av seks at de ble utsatt for minst én form for vold eller overgrep i løpet av perioden da skolene var stengt i fjor.

Det tilsvarer fem barn i en klasse på 30 elever.

– Kaldt gufs nedover ryggen

Hillestad kjenner igjen flere av følelsene Yvonne Fondenes beskriver i innlegget.

– Det gikk et kaldt gufs nedover ryggen. Det koster så enorme krefter å stå frem og fortelle om skammen man har gått med i så mange år, understreker Björn.

Spesielt gjenkjente han den store redselen som dominerte i hverdagen som guttunge på 70-tallet.

Og skammen som kom etter volden han ble utsatt for.

– Går det an at en pappa er sånn? spurte han seg selv da.

– Den frykten jeg hadde for å se mamma død når jeg kom hjem. Det var vondt, forteller han.

Følte seg som et «null»

Han ønsker ikke å gå i detaljer på hva som skjedde hjemme, men det er tydelig at ikke alt var like trygt som fasaden skulle tilsi.

– Ingen spurte om hvordan jeg hadde det da. Vi vil helst slippe å snakke om sånt, sier Hillestad.

KONFIRMASJON: Hillestad ser tilbake på bildene fra konfirmasjonsdagen med gru. Han husker det som en forferdelig

Skammen han kjente på var så stor at han følte seg som et «null» i flere år.

Björn var 12 år første gang han tenkte på å ta livet sitt, men lot være av hensyn til moren.

– Det var bare å bite i det sure eplet og klistre på et smil, sier han.

Åpnet opp i Facebook-innlegg

Nå er det to år siden han som 53-årig fortalte i et Facebook-innlegg om hva som egentlig foregikk bak de fire veggene på 70-tallet.

I innlegget forteller han om flere hendelser ingen barn skal oppleve.

– Det var på tide å ta et oppgjør. Det er bedre å være åpen og fortelle om ting som ikke har vært bra, enn at folk skal lure på hvorfor i all verden han var sånn, sier han og refererer til hvordan han var som guttunge.

Hillestad var lei av å opprettholde fasaden som han hadde opparbeidet seg.

STUDERER: Nå studerer 55-åringen til å bli miljøarbeider for å jobbe med barn som har opplevd noe av det samme som han selv har. Foto: Privat

Tørre å spørre

Nå jobber han på en institusjon for personer som har lettere psykiske utviklingshemninger, og han brenner for å hjelpe de svakere i samfunnet.

For tiden er han i gang med studier for å bli miljøarbeider.

– Jeg ønsker spesifikt å jobbe med nettopp barn som har vært utsatt for vold og overgrep i hjemmet.

Björn forteller at han gjennom egne erfaringer har blitt oppmerksom på hvordan man kan se når ikke alt er som det skal være.

Hillestad håper at flere kan få opp øynene og tørre og gå bort å spørre om det er noe man kan hjelpe med.

– Hvordan kan man få øye på de som kanskje ikke har det så greit hjemme?

– Det kan være så enkelt som å spørre hvordan det går, og se hvordan mennesket reagerer. Reagerer de med et smil, så vet de i hvert fall at noen bryr seg. Men det er viktig å fortsette helt til personen begynner å stole på deg. Prøv å snakke «samme språk» som personen du spør, sier han.

– Hvilke tegn kan man se etter?

– Det første tegnet er at hvis man ser at barnet fryser helt til og armene henger rett ned, hvis en voksen hever stemmen fordi barnet ikke hører etter.

– Drag over øynene

Et annet tegn man kan se etter, sier Hillestad, er at barn kan fortelle en historie som en voksen kan gjennomskue, dersom man tenker seg litt om.

–Det kan for eksempel være hvis man har vært på fotballkamp, og alle, bortsett fra én, dusjer. Og da tørre å spørre hvorfor.

– Noen ganger kan du lese det på øynene, at de gjerne får et spesielt drag over øynene og rundt munnen. Du kan nesten se at de helst vil slippe å snakke, sier Hillestad.

Hans klare oppfordring til alle medmennesker er tydelig:

– Tørre å spørre, og spørre igjen. Det er ikke verre — og det koster ikke noe.

Det var også budskapet til Yvonne Fondenes i innlegget hun delte søndag.