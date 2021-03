Voldtektsmann bodde under offerets seng i tre uker

Jaret Wright (20) møtte en mindreårig jente via Instagram og flyttet inn under senga hennes. Der bodde han i flere uker før han ble oppdaget av offerets mor.

Amerikanske Jaret Wright (20) er nå bak lås og slå.

20-åringen skal ha møtt en mindreårig jente på Instagram, og i all hemmelighet ha flyttet inn under senga hennes i College Hill i Cincinnati.

Wright tok ifølge lokalavisa The Akron Beacon Journal bilder av henne naken.

Jenta er ifølge påtalemyndighetene i Hamilton County mellom 13 og 18 år gammel, og derfor mindreårig.

Det var offerets mor som avslørte Wright, etter at hun hørte lyder og tittet under datterens seng.

Kvinnen ringte nødnummeret, og Wright ble pågrepet kort tid etter.

Hadde ingen anelse

Lokalavisa skriver at påtalemyndighetene mener at offeret visste at Wright oppholdt seg under senga, men at resten av familien hennes ikke hadde noen anelse.

Det er ifølge WCPO Cincinnati ikke kjent om Wright bevegde seg inn og ut av huset de tre aktuelle ukene.

Påtalemyndighetene forteller at Wright presset jenta til å ha sex med ham, men at han skal ha holdt henne fast og voldtatt henne.

Wright er siktet for tre voldtekter og for å ha tatt overgrepsbilder av den mindreårige jenta.

Han sitter nå fengslet i Hamilton County Justice Center mot en kausjon på 50.000 dollar, altså nærmere 430.000 kroner.