Rekkevidde har vært et tema så lenge vi har hatt elbiler på veiene.

Og dette har naturligvis blitt ekstra aktuelt her hjemme, etter hvert som elbilene har tatt stadig større markedsandeler.

Da kulden slo inn over landet tidligere i vinter, opplevde mange elbileiere at rekkevidden ble kraftig redusert. Samtidig gikk også lading saktere.

Vinter og kulde påvirker elbilene mye. Hvor mye? Det har NAF og Motor gjort en grundig test på.

De tok nemlig med seg ti nye elbiler på tur – for å sjekke rekkevidden.

Bilene var disse: Ford Mustang RWD og AWD, Tesla Model 3, Polestar 2, BMW iX3, XPeng G3, VW ID.3, Porsche Taycan 4S, Volvo XC40 og Peugeot e-208.

Kjørt helt tomme for strøm

Alle de ti bilene som var med i rekkevidde- og ladetesten er biler som har kommet til Norge etter sommeren 2020. Tesla Model 3 er ikke en nyhet som sådan, men bilen som var med nå er en oppgradert versjon.

– BMW iX3 gikk ikke lengst, men det var forventet. Den holder derimot det reklamen lover best, av alle bilene. Det er egentlig viktigere, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Testen av rekkevidde ble kjørt i temperaturer fra pluss tre til minus tre grader og veiene var tørre. Ruten besto av både bykjøring, kjøring på motorvei og stigning opp mot fjell. Bilene ble kjørt helt tomme for strøm. Til tross for relativt milde vintertemperaturer og fine kjøreforhold, kjørte flere av bilene langt kortere enn det de er oppgitt til.

NAF og Motor har vintertestet ti nye elbiler. Resultatet er svært interessant. Foto: NAF.

iX3 klarte nesten offisiell rekkevidde

– BMW-en manglet bare 18 kilometer for å komme til oppgitt rekkevidde, mens Polestar 2 gikk hele 124 kilometer kortere enn det reklamen sier. Forskjellene viser hvorfor rekkeviddetester er viktig hjelp for bilkjøperne, sier Nils Sødal.

Elbilen fra den tyske produsenten hadde også et forbruk som var overraskende lavt for en så stor og tung bil. Den brukte 17 kWt strøm per 100 kilometer. Den offisielle rekkevidden (etter WLTP-metoden) til iX3 er på 450 kilometer. Den klarte 432 kilometer i denne testen.

Variasjonen er stor i hvordan bilene lader sammenlignet med det bilkjøperne får oppgitt når de kjøper elbil. Hvor fort bilen lader kan være vel så viktig som hvor langt den kan gå.

Hvor mye strøm bilen tar imot når den lader - det kan variere mye. Ikke minst er det avhengig av temperatur.

Viktig å sjekke lading

– Lader bilen raskt, kan man klare seg med litt kortere rekkevidde. Korte ladestopp kan rett og slett kompensere for litt kort rekkevidde, sier Sødal.

– Testen avdekker at det er mange biler som ikke lader slik bilkjøperne får oppgitt, fortsetter han.

NAFs tester viser at det er vel så viktig å se på ladetiden forhandler oppgir, og ikke se seg blind på lovnad om kilowatt.

Tesla regnes for å være kongen av lading, men Tesla Model 3 var langt unna sine 250 kilowatt under NAF og Motors ladetest. Den oppnådde 181 kilowatt i vinterladetesten, det vil si at den ladet med 72,4 prosent av det salgsmateriellet lover.

– Det er rask lading, men langt under det du får vite når du kjøper bilen, kommenterer Sødal.

