– Må være forberedt på innstramminger til påske

Det siste døgnet er det registrert 1096 nye smittetilfeller i Norge. Det er det neste høyeste antallet så langt i pandemien.

I hovedstaden Oslo er det registrert 327 nye smittede. Det er 27 færre tilfeller enn snittet de sju foregående dagene.

Men smitteutviklingen i landet skaper bekymring hos helsemyndighetene. Og med påskeferien rett rundt hjørnet, frykter flere helsetopper at det skal føre til et kraftig hopp på smittetallene.

Regjeringen skulle i utgangspunktet holde en pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 13.00 tirsdag ettermiddag. Men i en pressemelding tirsdag morgen varsler Helse- og omsorgsdepartementet at den utsettes til klokken 18.00 tirsdag kveld.

– Økt risiko

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold sier folk må være forberedt på ytterligere innstramminger.

– Det gjøres vurderinger av dette av regjeringen nå, og det er aktualisert med utviklingen den siste tiden og med tanke på økt risiko for smittespredning i påskehøytiden, sier Vold.

Avdelingsdirektøren er særlig bekymret for at påskeferien skal føre til en økning på antall sykehusinnleggelser.

– Vi har sett at det har vært en økning i sykehusinnleggelser de siste ukene, og også på intensivavdelingene. Vi er bekymret for utviklingen, og vi er særlig bekymret ved inngangen til påsken hvor vi vet at det er økt reiseaktivitet og økt sosial omgang, sier Vold.

Grundige vurderinger

– Hvor sannsynlig er det at vi kan reise på hytta, og ha noe besøk?

– Det gjøres grundige vurderinger av dette nå, og vi ser at også andre land strammer inn med tanke på påsken, for å sikre at de ikke får stigning i smittetall, sier hun.

Mandag kveld uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 at Helsedirektoratet og FHI har sett nærmere på hvilke tiltak som bør gjelde i og etter påsken.

– Vi ser på hvor mange som kan være sammen, når man bør bruke munnbind og når man bør holde avstand. Vi vurderer alle disse tingene som vi egentlig er kjent med fra før, og hvor det kan være aktuelt med innstramminger, sa Rostrup Nakstad.

Større utfordringer

For til tross for svært strenge tiltak i flere deler av landet, ser ikke smittetallene ut til å flate ut. Vold sier det er særlig den britiske mutanten som skaper trøbbel.

– Denne virusvarianten er mer smittsom, så vi får større utfordringer med å holde epidemien under kontroll, sier FHI-toppen.

Hun håper imidlertid at vår og varmere vær skal gi utslag på smitteutviklingen, og føre til at tallene flater ut.

– Vi har jo erfaring fra i fjor med at når det ble sommer og varmere i været, så fikk vi en viss effekt av det. Så hvis vi klarer å komme gjennom den nærmeste perioden, og får nedgang i tallene, er det er håp om at høyere temperaturer og vaksineringen kan gjøre at vi kan trappe ned på tiltak, og ha en gjenåpningsplan for sommersesongen, sier Vold.