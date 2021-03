Flere tusen flere Australske innbyggere kan bli evakuert

Myndighetene har advart om at situasjonen trolig forverrer seg tirsdag fordi to værfronter som omtales som katastrofale, er på vei over New South Wales, melder nyhetsbyrået AAP.

I alt 18.000 innbyggere i delstaten er allerede evakuert og ytterligere 15.000 kan bli det.

Flommen har særlig rammet området Hawkesbury River, og redningstjenesten i delstaten beordret 500 personer fra 200 hjem til å evakuere tirsdag morgen.

Australias meteorologiske institutt kom med flere farevarsel tirsdag. Det er ventet kraftig regn og ødeleggende vind langs kysten og i noen deler av innlandet.

Flommen i New South Wales de siste dagene er den verste på flere tiår. Noen områder i den sentrale og nordlige delen av delstaten opplever den verste flommen siden 1929, mens Newcastle, om lag 140 kilometer nord for Sydney, og fjellområdene vest for Sydney opplever en femtiårsflom.

