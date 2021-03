Flyktningfrustrasjon på Kanariøyene

Det er hektisk i havna i Arguineguin på sørspissen av Gran Canaria denne kvelden.

Mannskaper fra spansk Røde Kors og føderalt politi haster rundt for å forberede ankomsten til nok et skip med flyktninger.

Fiskeren Miguel betrakter det hele fra dekket på sin egen båt. Dette er bare starten på årets flyktningbølge, tror han.

– I flere uker kom det ingen. Men nå er det i gang igjen, sier han til TV 2.

Kjemper mot naturkreftene

På kartet ligger Gran Canaria temmelig nær det afrikanske fastlandet, men i virkeligheten er strekningen flere dagers seilas for en skrøpelig, liten og åpen fiskebåt.

Farkostene er smekk fulle av folk som er utslitt etter å ha kjempet mot naturkreftene i Atlanterhavet.

Det siste året er mer enn 26 000 ankommet Kanariøyene. Mange tror tallet vil bli enda høyere i år.

– Dette er helt klart en bekymring. Forrige uke døde en liten jente som ankom havna i Arguineguin. Hun var bare to år gammel. Dette er en fryktelig tragedie som burde få Europa til å se nærmere på sin flyktningepolitikk i forhold til Afrika, sier borgermester i Mogan, Onalia Bueno til TV 2.

Koronafrykt

Ulltepper og beskyttelsesutstyr er gjort klart idet redningsskøyta smekker til kai.

TETT I TETT: Flyktningene fyller dekket på den spanske redningsskøyta. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Vi pressefolk blir bedt om å holde 30-40 meters avstand til det hele.

Mannskapene fra Røde Kors vet at mange av båtflyktningene kan være smittet med koronaviruset. Migrantene blir utstyrt med munnbind på det breddfulle akterdekket før de får gå på land.

Oppe på kaien blir temperaturen sjekket og alle får et ullteppe over skuldrene. Deretter blir de 56 afrikanerne som ankom denne kvelden fraktet til et mottakssenter der de blir testet og isolert.

KIRKEGÅRD: Det kommer stadig flere båtflyktninger til Gran Canaria. De skrøpelige farkostene blir samlet opp av den spanske kystvakta og lagt på en båtkirkegård utenfor Las Palmas. Foto: Aage Aune / TV 2

Trøbbel i paradis

Noen kilometer unna, på stranda i Playa del Ingles, møtes noen hundre hvitkledde demonstranter.

Dette er lokale folk er møtt opp for å protestere mot den eksplosive tilstrømmingen av flyktninger.

De frykter den vil skremme bort turister nå når folk igjen kan reise til ferieparadiset.

– Vi er ikke rasister, men engasjerte borgere. For maken til invasjon har vi aldri sett her på Gran Canaria, sier Juan Antonio Martinez.

DEMONSTRERER: Lokalbefolkningen på Gran Canaria har sett seg lei på økende immigrasjon. De mener at den vil skade turistindustrien og sende mange ut i arbeidsløshet. Foto: Aage Aune / TV 2

Lederen for aksjonen, som forsøker å oppildne demonstrantene med en ropert, advarer mot økt kriminalitet i gatene.

– Disse menneskene vil trekke rett ut på gata for å forsøke å overleve der. De har ikke penger og vil begå forbrytelser, sier Francisco Guerra Casanas til TV 2.

De aller fleste av migrantene som ankommer Kanariøyene nektes foreløpig å reise til fastlandet, mens asylsøknadene behandles.

Lokalbefolkningens skrekkscenario for de neste månedene er derfor at Gran Canaria skal bli et nytt Lesbos.

Den greske ferieøya er de siste fem årene blitt beryktet på grunn av alle flyktningene, som er blitt stuet sammen i provisoriske leirer.

– Vi kan ikke akseptere at Kanariøyene blir omgjort til et Lesbos eller et Lampedusa. Vi lever av turismen her, og det har vi gjort i 40 år. Vi vil alltid sette vår viktigste næring først, sier borgermester Onalia Bueno.