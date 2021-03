Stor redningsaksjon på «vulkanfjellet» – minst 40 personer til legevakt

En vulkan på Fagradalsfjall på Reykjanes-halvøya på Island hadde utbrudd fredag.

Utbruddet er lite og skal ikke utgjøre en fare for mennesker, noe som førte til at myndighetene åpnet opp for ferdsel til området fra lørdag. Synet av den aktive vulkanen er spektakulært, og tusenvis har besøkt vulkanen siden.

På søndag kom det et plutselig et kraftig væromslag, som skapte trøbbel for de besøkende. Ifølge den islandske avisen Visir deltok 140 redningsarbeidere i redningsaksjoner for å hjelpe folk ned fra fjellet.

Fjellområdet ble rammet av kraftig vind opp i storm styrke, og det var sludd og dårlig sikt.

MÅTTE REDDES: Mange måtte reddes ned fra fjellet etter et kraftig væromslag søndag kveld. Foto: Kristinn Magnusson/mbl.is

Steinar Þór Kristinsso, som ledet redningsarbeidet, forteller at han mistet oversikten over hvor mange mennesker redningsteamene måtte hjelpe ned.



Han anslår at minst 40 personer måtte på legevakten i løpet av søndag kveld til mandag morgen.

– Folk kom utmattede ned og flere hadde hypotermi. I en periode bare lå folk her på siden av veien ved Festarfjall og ble plukket opp. Det så ikke bra ut, sier han til avisen.

Området rundt utbruddet har også blitt stengt som følge av farlig gassforurensing.