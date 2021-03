Dramatisk avslutning på Telialigaen

Kveldens hovedkamp var toppoppgjøret mellom Oilers e-sport og 777. Kampen startet meget jevnt, og kampen måtte gå helt til ekstra tid på første kartet før 777 tok en 1-0 ledelse. Men på kart nummer to var Oilers dominerende, og det endte derfor med poengdeling i toppoppgjøret.

Apeks vinner grunnspillet

Det er de fire beste lagene etter endt grunnspill som tar seg videre til sluttspillet, hvor sesongen skal avgjøres. Men førsteplassen fra grunnspillet får en stor fordel - nemlig det å velge motstander i semifinalen. Med seier i siste runde, og poengdeling i toppoppgjøret, er det Apeks som ender grunnspillet på første plass.

— Vi visste det kom til å bli jevnt, men var sikre på at vi kom til å få sluttspillsplass. Individuelt sett visste vi at vi hadde gode nok spillere til å vinne alle kampene, men stabiliteten ville naturligvis variere, sier Apeks-trener Pål "Polly" Kammen til TV 2.

Apeks har hatt en spesiell sesong i Telialigaen, hvor de har måtte stille med en annen lagoppstilling enn det som er hovedlaget dems. Dette grunnet krav om tre norske spillere fra Telialigaen.

— Vi har ikke hatt spesifikk trening til Telialigaen, ettersom vi måtte prioritere hovedlaget. Derfor har jeg kanskje tatt en litt mer aktiv rolle under kampene i Telialigaen, da mer strategi må tas "on the fly", avslutter Kammen til TV 2.

Vi følger 777 sin reise gjennom Nordic Masters, hvor det skal spilles om en plass i storturneringen BLAST Showdown. Se sendingen gratis på TV 2 Sumo på Fredag fra kl. 13:15.

Kampen om siste sluttspillsplass

Tre av plassene til sluttspillet var allerede avklart før den siste runden i Telialigaen. Kampen om fjerde plassen, og da siste plassen til sluttspillet, stod mellom Foxed Gaming Power og Nordavind DNB Talent. Sistnevnte var avhengig av å vinne sin kamp samtidig som Foxed måtte tape sin kamp. Og det var slik det skulle ende.

— I forkant av siste runde var vi ganske sikre på at avansement så lenge vi vant vår kamp. Vi var lettet når det endelig ble bekreftet at vi fikk siste sluttspillplass. Vi trodde vi hadde rotet den muligheten vekk etter uavgjort mot Midgard og Momentum, sier Trax til TV 2.

Sannsynligvis vil Nordavind bli valgt som Apeks sin semifinalist, men det bekymrer ikke Trax.

- Vi kan slå Apeks sitt norske lag. Vi har hatt en god periode og har planer om å bygge videre på det, avslutter han til TV 2.

Turen ned til andre divisjon

Det har lenge vært klart at Bifrost måtte spille neste sesong i andre divisjon. Men hvem som skulle slå følge ned med dem skulle bli avgjort i siste runde, og det kunne ikke blitt jevnere. På delt plass om nedrykk ligger Fact Revolution og Stabæk Momentum, men grunnet innbyrdes oppgjør er det Stabæk Momentum som neste sesong må spille i en lavere divisjon. Det er nærmere fem år siden sist de ikke var å finne i den øverste divisjonen.

Sluttspillet ser du hos TV 2

De kvalifiserte lagene får nå en måned pause fra Telialigaen før sluttspillet setter i gang. Fredag 23 April spilles semifinalene, og finalen går av stabelen Lørdag 24 April. Kampene ser du gratis på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1.