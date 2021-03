Kometen om ryktene: – Jeg ville nok også skrevet det folk vil lese

– Sport er underholdning. Det er tydelig mye snakk og skriverier.

Det sier sykkelkometen Marc Hirschi i et ferskt intervju med Blick.

Da Hirscis kontrakt med Team DSM (tidligere Sunweb) ble avbrutt på nyåret, sendte det sjokkbølger gjennom sykkelverdenen.

Noen dager senere signerte han for UAE Team Emirates.

Det ble spekulert i at penger var årsaken til det overraskende byttet.

– Alle kan tenke hva de vil. Det er helt normalt. Hvis jeg var journalist, ville jeg nok også skrevet det folk vil lese, sier Hirschi.

Slik forklarer han lagbyttet

22-åringen nekter imidlertid for at det økonomiske ligger bak.

– Jeg ønsket et miljøskifte og en sportslig utfordring. UAE Team Emirates var det tredje beste laget forrige sesong. Mange forskjellige ryttere vant og ungguttene presterte veldig bra. Det var appellerte til meg. I tillegg er støtteapparatet ekstremt avansert, sier Marc Hirschi, som er sikker på at han kommer til å bli en bedre sykkelrytter av lagbyttet.

Forrige sesong fikk 22-åringen sitt store gjennombrudd med etappeseier i Tour de France. Han triumferte også i klassikeren Fleche Wallonne, tok andreplass i Liège-Bastogne-Liège og bronse i VM.

Derfor er det ikke utenkelig at han sikret seg en fetere kontrakt da han ble lagkamerat med Alexander Kristoff og Tadej Pogacar.

– I fremtiden kan jeg kanskje tenke sjeldnere på om jeg virkelig har råd til noe eller ikke når jeg er på ferie, men jeg forandrer meg ikke på grunn av pengene. Jeg er fortsatt den samme Marc som før. Jeg har imidlertid respekt for at folk ser på meg på en annen måte på grunn av pengene, sier Hirschi.

Tanntrøbbel og hofteproblemer

Mandag fikk Hirschi debuten for UAE Team Emirates på første etappe av TV 2 Sport 2-sendte Catalonia rundt, der han kom inn sammen med hovedfeltet til 23. plass.

– Jeg har hengt etter på treningsprogrammet på grunn av fjerning av en visdomstann og hofteproblemer. Derfor bestemte jeg meg for at det var bedre å starte sesongen senere, sa Hirschi, gjengitt av Cyclingnews, etter mandagens etappe.

Hirschi skal bruke Catalonia rundt til å sykle seg i form til Ardenner-klassikerne neste måned.

– Det er en veldig bra startliste her og det er et superhardt ritt, så det er et bra sted å starte. Både på tempoetappen (tirsdag) og dagene i fjellet kommer til å sette meg på gode prøver, selv om jeg ikke har prøvd meg så mye på tempo. Jeg tar det dag for dag fordi jeg ikke ønsker for mye press.

