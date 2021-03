Kaos på karantenehotell: – Det er farlig å være her

Tirsdag kveld ble det strammet inn på reglene hva gjelder karantenetid på karantenehotell i Norge. Tidligere har personer på karantenehotell hatt muligheten til å teste seg ut av karantenehotellet på dag tre.

Nå må alle som kommer fra en unødvendig utenlandsreise tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Anna Olufsen er nærmest lattermild når TV 2 ringer henne for å høre om opplevelsen av å sitte på karantenehotell ved Oslo Lufthavn.

– Dette er bare helt utrolig, sier Olufsen som er mildt sagt sjokkert over hva som møtte dem på Clarion Hotell.

Olufsen ankom Gardermoen søndag formiddag, og sto i tett kø før hun skulle testes for korona. Olufsen forteller at hun jobber i helsesektoren og ble fullvaksinert i februar.

KØ: Folk sto tett i tett ved ankomst på Oslo Lufthavn. Foto: Privat

Før hun ankom Gardermoen, avla hun to negative koronatester.

– Det var ingen som sjekket noen dokumenter. Vi ble alle sammen stappet inn i en buss, og sendt videre til karantenehotellet uten noe informasjon om hvor vi skulle eller hva vi skulle.

Føles utrygt

Olufsen sier at hun hadde bilen sin stående på flyplassen, og hadde tenkt til å fullføre karanteneplikten sin i eget hjem.

– Der ville jeg jo vært helt alene. Men istedenfor går man og leter etter informasjon sammen med mange andre mennesker på karantenehotellet. Jeg er glad for at jeg er vaksinert, for det er direkte farlig å være her med tanke på smittevern, sier hun frustrert.

Olufsen har også klaget til Mattilsynet på rutinene ved hotellet. Hun forteller at maten blir lagt på utsiden av hotellrommene ved siden av håndklær og søppel.

– Det er rett og slett uhygienisk. Baguetten vi fikk servert var også gått ut på dato, sier hun.

– Hvordan opplever andre gjester situasjonen?

MISFORNØYD: Anna Olufsen er misfornøyd med behandlingen de har fått ved Clarion Hotell, og forteller at maten de får servert blir lagt på gulvet på utsiden av hotellrommet. Foto: Privat

– Mange er veldig frustrerte. Det er også en del eldre folk her som ikke forstår språket og som dermed ikke får god informasjon. Det er en ganske håpløs situasjon, sier Olufsen.

– De ansatte ved hotellet gjør sitt beste ut av situasjonen og er hyggelige, men mangel på informasjon rundt testing, svar og hva som skjer, gjør at det blir store ansamling av mennesker som leter etter informasjon, legger hun til fortvilet.

Olufsen mener det er uforsvarlig at så mange mennesker samles på samme sted med tanke på smittespredning.

Hun erkjenner at hennes egen reise kanskje ikke var så nødvendig, men at behandlingen på Gardermoen får strykkarakter.

– Det absolutt verste var at vi måtte testes i flokk med mange andre mennesker på flyplassen. Vi var ikke skjermet fra hverandre, og folk stod og brakk seg og gråt. Det føltes ut som et overfall, sier hun.

Var ikke forberedt

Hotelldirektør for Clarion og Comfort Hotell, Jonas Johansson, sier til TV 2 at de har full forståelse for at det er en ubehagelig opplevelse å bli satt i karantene mot sin vilje.

– Det gjør også at opplevelsen av å være på hotell ikke blir som den vi pleier å levere, sier han i en mail.

Han forteller at de fikk et enormt innrykk av innreisende i helgen som de ikke var forberedt på, og at utfordringene rundt logistikken ble deretter.

– Takket være fantastiske ansatte som stiller opp på kort varsel, har vi fått håndtert dette, og vi skal også gjøre vårt for at karanteneoppholdet blir så bra som mulig.

Han opplyser videre at all mat leveres innpakket, og at de ikke ønsker direkte kontakt ved levering.

– De som er i karantene skal ikke oppholde deg i fellesområdet, men dette håndteres og kontrolleres av Ullensaker kommune. Vi stiller strenge krav til smittevern for våre ansatte, og oppfordrer alle gjester om å følge de retningslinjene som er, skriver Johansson videre.

Opplever kaos og trengsel

Camilla Osen Holtet (29), feiret bursdagen sin på et karantenehotell sammen med samboeren sin, med en kopp kaffe.

De har tilbragt fire dager på Comfort Hotel ved Gardermoen, og Holtet beskriver oppholdet som mildt sagt kaotisk.

– Hadde jeg visst at det var dette som møtte oss før vi reiste, så hadde jeg aldri dratt, sier hun til TV 2.

På forhånd hadde de alt av papirarbeid i orden, og tatt alle forholdregler og reiserestriksjoner i betraktning som var ustedt fra regjeringen med tanke på utreise og innreise.

Likevel forteller Holtet om misvisende informasjon, kaos og trengsel på karantenehotellet. Hun fikk inntrykk av at representantene fra Ullensaker kommune ikke var godt nok kjent med de gjeldende forskriftene.

HAR IKKE KJØLESKAP: Holtet og samboeren kjøler ned mat- og drikkevarer i vinduskarmen. Foto: Privat

– Det ble tatt en koronatest på flyplassen før vi ble sendt til karantenehotellet. Vi hadde fått beskjed fra grensepolitiet om at vi kunne ta en ny koronatest etter tre dager og så kunne vi reise til egnet oppholdssted så snart resultatet fra testen var klar, sier hun.

– Da vi skulle skrive oss opp på testliste for å få tatt ny koronatest på dag tre, ble vi nektet dette og fortalt at vi måtte være på hotellet og ta ny test etter tidligst dag syv, legger hun til.

Mye misvisende informasjon

Holtet sier det har vært mye diskusjon frem og tilbake med de ansatte i kommunen, og at man blir utslitt av mindre.

Hun så seg derfor nødt til å ringe politiet for å få en avklaring på hva som var gjeldende regler ved innreise.

– Reglene er veldig klare, men likevel er det så mye forskjellig informasjon. Vi hører jo blant andre gjester som er her at det er mye misvisende informasjon, sier Holtet.

KAN BLI BEDRE: Holtet sier at maten ikke er spesielt imponerende. Her har de fått rundstykke, yoghurt og juice. Foto: Privat

Holtet er innstilt på å sende inn en klage til Ullensaker kommune, over behandlingen de har fått.

– Jeg har skrytt av Norges innsats under pandemien til familien til samboeren min, men når jeg forteller om denne behandlingen blir jeg ganske flau, sier hun.

Stor pågang av innreisende

Sylvia Aastad, enhetsleder og driftsansvarlig for karantenehotellene i Ullensaker kommune, sier i en mail til TV 2 at det per tirsdag, er om lag 1200 gjester totalt fordelt på fire karantenehotell.

– Innstrammingen av karantenereglene førte til at pågangen på hotellene ble veldig mye større enn før. Dette kom på kort varsel, og det ga oss noen utfordringer med logistikken, men dette er i ferd med å gå seg til nå, skriver Aastad.

– Hva er Ullensaker kommunes ansvar på karantenehotellene?

– Vi har ansvar for å stille hotell til disposisjon for de som skal inn i innreisekarantene. Det gjør vi gjennom avtaler med flere hoteller i vår kommune. Vi har ansvar for å ha oversikt over hvem som er i karantene, og at disse får tilgang til relevant informasjon om sine rettigheter og plikter under oppholdet.

Den enkeltes ansvar

Covid-19-forskriften sier at «Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med».

– Det er altså den enkeltes ansvar å ikke omgås andre, skriver hun.

I rundskriv om karantenehotell (G-08/2021) understrekes det at de samme reglene gjelder ved opphold på et karantenehotell.

Kommunen samarbeider med hotellene om å legge til rette for at den enkelte kan ivareta smittevernreglene, ifølge Aastad.

– Hvordan legger dere til rette for smittevern?

– Vi legger til rette for at den enkelte kan ivareta sin plikt til å følge regelverket, blant annet at man skal kunne unngå å omgås andre enn de man bor med. I avtalene våre med hotellene er det blant annen en forutsetning at hotellets rutiner må ivareta smittevernregler for personer i karantene og helsemyndighetenes standarder for matservering og renhold, sier hun.