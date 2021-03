FHI: Britisk mutasjon gir 2,6 ganger større risiko for sykehusinnleggelse

Et nytt studie ved FHI viser at den britiske varianten langt oftere fører til alvorlig sykdom, melder NRK.

Saken oppdateres.

– Personer smittet med den britiske varianten er assosiert med en 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Den siste tiden har den britiske virusvarianten blitt dominerende i mange kommuner i Norge.

Samtidig skjer det en økning i antall aldersgrupper i alle aldergrupper, bortsett fra de som er fullvaksinert.

Studien viser at den britiske varianten også gir alvorlig sykdom hos unge og voksne under 40 år.

– Risikoen er fortsatt lav i de yngre aldersgruppene, men den er noe økt i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover hvor vi har såpass store tall at vi kan feste lit til de tallene, sier Line Vold til kanalen.

Studien ved FHI er basert på alle nye registrerte smittede i perioden 14. desember til 7. mars, og er justert for alder, kjønn, fødeland, risikotilstand og prøvedato.

Bekymret

TV 2 intervjuet assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i forrige uke om at de nye virusvariantene forårsaker mer alvorlig sykdom.

– Studier har vist at det kan dreie seg om rundt 60 prosent økt sannsynlighet for innleggelse og død. Det bidrar nok til at vi har flere innlagte nå enn det vi hadde med tilsvarende smittenivå ved nyttårsskiftet, sa Nakstad.

Det er folk i 50-årene som utgjør den største gruppen på sykehus, men ifølge FHIs forrige ukesrapport er det en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30 og 79 år.

Nakstad var bekymret for at det er flere unge som trenger sykehusinnleggelse enn tidligere, og at personene er helt ned i 20-årene.