Hevder hun ble tilbudt penger for å delta i sex-komplott mot Novak Djokovic

Den serbiske modellen Natalija Scekic kommer med oppsiktsvekkende påstander om at hun ble tilbudt drøyt 600 000 kroner for å forføre landsmannen Novak Djokovic (33) og filme at hun hadde sex med ham.

Hun hevder det hele var et komplott for å ødelegge den gifte tennisstjernens gode navn og rykte. Tilbudet skal ha kommet da hun møtte en bekjent i London.

– Jeg trodde det var skjult kamera, fordi han sa at jeg måtte forføre Novak og filme det, sier Scekic til det serbiske magasinet Svet&Scandal. Intervjuet er gjengitt av Marca.

Da tilbudet kom, trodde hun det bare var tull og tøys.

– Han fortalte meg at jeg kunne få drøyt 600 000 kroner for det, samt en reise til hvor jeg ville. Jeg lo, og forventet at han skulle si det var en spøk, men han var veldig seriøs. Jeg følte meg fornærmet og ydmyket, sier Scekic.

Hun hevder det aldri kunne falt henne inn å slå til på tilbudet.

– I det øyeblikket tenkte jeg å slå ham eller kastet vann på ham, men jeg behersket meg fordi vi var på et offentlig sted. Jeg samlet sammen tingene mine og dro. Jeg håper han ikke har funnet en jente som er villig til å gjøre det, for det er ikke rettferdig mot Novak. Han er vår beste ambassadør, en eksemplarisk mann og en familiemann, sier modellen.

GIFT I SJU ÅR: Novak og Jelena Djokovic kysser på den røde løperen. Foto: Valery Hache/AFP

Novak Djokovic giftet seg med sin kone Jelena i 2014. Paret har to barn sammen.

Verdenseneren startet 2021-sesongen med å vinne Australian Open for niende gang. Totalt har han vunnet 18 Grand Slam-titler.

Det er bare Roger Federer (39) og Rafael Nadal (34) som har flere med sine 20.