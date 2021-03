Kvinnene fyller inntektspallen

Det viser oversikten til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Sveitsiske Lara Gut-Behrami (29) var svært frustrert over at utfor og super-G ble avlyst forrige uke og hennes mulighet til å ta sammenlagtseieren i verdenscupen ble frarøvet, men hun kan glise hele veien til banken, for med nesten 4,5 millioner kroner i premiepenger fikk hun mest i 2020/21.

Sammenlagtvinner Petra Vlhová (25) fra Slovakia er nummer to på inntektstoppen med drøyt fire millioner kroner i premiepenger i sesongen som gikk. Amerikanske Mikaela Shiffrin (26) sikret seg 3,8 millioner kroner i en sesong som var preget av sorg etter farens bortgang.

På kvinnesiden har det i større grad enn hos herrene vært noen klarere enere som har forsynt seg grovt av premiepotten.

Verdenscupvinner Alexis Pinturault (30) fra Frankrike kjørte inn mest penger hos herrene med nesten 3,5 millioner kroner i premiepenger.

Deretter følger østerrikske Vincent Kriechmayr (29) med nesten 3,1 millioner kroner og sveitsiske Marco Odermatt (23) med drøyt 2,6 millioner.

Henrik Kristoffersen (26) fikk mest av de norske herrene med 1,5 millioner kroner i premiepenger i 2020/21-sesongen.

Det norske stjerneskuddet Kajsa Vickhoff Lie (22), som fikk sesongen brått avbrutt i Val di Fasa som følge av et beinbrudd tidligere denne måneden, kjørte inn drøyt en halv million kroner.