– Det kan ha alvorlige konsekvenser for barns liv

I april i fjor lovet familieminister Kjell Ingolf Ropstad et langsiktig tilbud for sårbare barn, men foreløpig har lite skjedd. Barneombud Inga Bejer Engh sier at det aldri er for sent.

I et brev til Statsministerens kontor etterlyser barneombud Inga Bejer Engh en tydelig tiltaksplan fra regjeringen, som begrenser de langsiktige konsekvensene pandemien har hatt for barn, og som gir de sårbare barna et fysisk skoletilbud.

– Hvilke tiltak vil bli viktigst?

– Jeg tenker at de barna som har særlig behov for fysisk skole, bør få det. Det er det viktigste tiltaket. Jeg er bekymret for at det ikke skjer i alle kommuner. Og så må skolehelsetjenesten være proaktive, og ta kontakt med barna som er hjemme, sier hun.

BØNN TIL ROPSTAD: Barneombud Inga Beyer-Engh ber regjeringen komme med et omfattende tiltaksplan overfor barn som er rammet av pandemien. Foto: Simen Askjer / TV 2

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lovet en slik plan i april i fjor.

– Hva har dere gjort siden den gang?

– Dessverre, så har vi heller gjentatte ganger måttet komme med egne tiltakspakker. Og da høsten kom, så måtte vi stramme inn igjen, sier han.

Bekymret

Inga Bejer Engh vil ikke svare på om hun mener regjeringen har gjort nok for de sårbare barna.

– Nå må vi heller fokusere på at det aldri er for sent.

Barneombudet forteller at de daglig får «alarmerende kunnskap» om hvilken innvirkning koronatiltakene har hatt på barns liv.

Hun frykter at barn som lever med vold i hjemmet, nå ikke plukkes opp fordi de er på hjemmeskole.

– Det kan ødelegge et barns liv. Så det er viktig at de barna som har levd i utrygge hjem nå har noen å prate med, og at de blir fanget opp.

– Hvordan skal man få til det?

– Da må man drive oppsøkende virksomhet. Det er viktig at de som kjenner barna, og som er bekymret, nå oppsøker dem. Men det handler også om at regjeringen tar grep for å finne ut av hvordan vi skal sørge for å se disse barna, som vi vet at er der, men som vi ikke vet hvem er.

De ubehagelige spørsmålene

Familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier at han er bekymret for hvilken innvirkning stengte skoler har hatt på barna.

Han understreker imidlertid at regjeringen «nesten har lagt vekk tiltaket om å stenge skoler og barnehager». Samtidig sier han at man som kommunepolitiker bør gjøre det man kan for å unngå å benytte tiltaket. Og om man må, så må man også bruke kompenserende tiltak.

TILTAK: Ropstad sier at folk flest også har et ansvar for de sårbare barna. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det dreier seg om å oppsøkende virksomhet. Gjennom å eksempelvis ansette flere, slik at man kan ha hjemmebesøk, eller å ta en telefon og følge opp. Det å spørre om hvordan en har det, det tror jeg kan bety liv eller død for noen av disse ungene.

Han sier også at regjeringen har satt i gang en utredning, som vil undersøke de langvarige konsekvensene som pandemien har hatt for barn.

– Der de tidligere hadde en lærer som de møtte hver dag, eller en fotballtrener som de stolte på, så har de ikke det i dag. Jeg synes at Fondenes har et viktig poeng, da hun forteller at hun savnet voksne rundt henne som så hva som skjedde.

– Derfor vil jeg helst at vi som sitter rundt og ser noe som gir oss en klump i magen, tar kontakt med barna. Spør, i hvert fall. Jeg tror vi har mye å gå på på den biten, sier familieministeren.