Funn av granatlignende gjenstand i boligområde – bombegruppa på vei

I forbindelse med gravearbeid ble det funnet en gjenstand som ligner på en granat i et boligområde på Tjøme.

Saken oppdateres.

– Et firma holdt på med gravearbeid, da de kom over en granatlignende gjenstand. Vi har varslet bombegruppa og forsvaret, som er på vei til stedet for å undersøke gjenstanden, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.

Gjenstanden blir liggende inntil spesialistene ankommer stedet. Politiet har vært i kontakt med naboene i området.

– Vi har vært i kontakt med de nærmeste naboene og bedt de om å holde seg innendørs. Vi vet foreløpig ikke om gjenstanden kan være farlig, sier hun.

Politiet meldte om hendelsen cirka klokken 19.