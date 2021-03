Avhører Erna Solbergs ektemann i kveld

– Vi gjør ferdig avhøret av ektemannen i løpet av kvelden, men vi ønsker ikke å kommentere etterforskningen ut over det. Vi trenger tid og ro til å få god oversikt over saken, sier Per Morten Sending til TV 2. Han leder seksjon for påtale i geografisk driftsenhet Buskerud.

Det var i forrige uke at statsminister Erna Solberg erkjente at hun og familien ved to anledninger hadde brutt smittevernreglene etter å ha vært på vinterferie på Geilo.

Etter at saken ble kjent gjennom media, besluttet politiet å sette i gang en etterforskning av saken.

Mandag opplyste politiet at de har mottatt flere titalls anmeldelser etter Erna Solbergs vinterferie og 60-årsfeiring på Geilo. Flere personer har blitt avhørt i forbindelse med saken, og nå også Solbergs ektemann.

Via sin statssekretær Rune Alstadsæter gir Solberg beskjed om at hun ikke vil kommentere etterforskningen.

Statsministeren har likevel, ved en rekke anledninger, lagt seg flat etter bruddene.

– Jeg tenker at vi alle, både restauranten og vi, vil få en vurdering av om dette blir definert som et arrangement, når tre familier er ute og spiser, men er mer enn ti. Det er det opp til politiet og juristene å vurdere, og i så fall så må vi betale boten. Det er ikke en unnskyldning for at vi gjorde den feilen. Jeg burde ha visst bedre, har Solberg uttalt til NTB.

Politiet opplyser at det per nå ikke er mulig å gi et tidspunkt for når etterforskningen er ferdig, men saken gis nødvendig prioritet hos politiet.

Saken oppdateres.