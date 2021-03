Kristian ble drept av leieboer – pulsklokken hans blir viktig bevis

Den tiltalte leieboeren (49) erkjenner at han drepte Kristian Løvlie (34), men nekter for at drapet var planlagt. Avdødes pulsklokke er blant statsadvokatens beviser mot ham.

Drapet fant sted i Nittedal den 27. mai i fjor.

Omkring klokken 08.15 ble Løvlie med 49-åringen, som leide bolig av faren hans, inn i en garasje. Mannen ville angivelig at Løvlie skulle finne ut hva som var galt med gressklipperen hans.

Inne i garasjen ble Løvlie drept med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen. Leieboeren reiste umiddelbart til legevakten med skader i en hånd.

Deretter reiste 49-åringen, som VG tidligere har skrevet, tilbake til åstedet for å skjule spor. Han la samtidig Løvlies døde kropp i bagasjerommet på sin Citroën Picasso.

Løy i avhør

Etter å ha kjørt litt rundt satte leieboeren fra seg bilen på en parkeringsplass bak Maxbo i Nittedal. Der ble bilen stående mens 49-åringen reiste hjem til familien.

FAR OG SAMBOER: Kristian Løvlie (34) ble drept i mai i fjor. Foto: Privat

Samme kveld ble mannen avhørt som vitne. Han sa ingenting om drapet.

Likevel fremsto 49-åringen på en slik måte at politiet fattet interesse for ham. Flere vitner hadde også sett ham sammen med Løvlie på morgenen før han ble meldt savnet.

Sent på kvelden ble leieboeren derfor innkalt til nytt avhør. Da la han kortene på bordet.

Politiet rykket umiddelbart ut og fant bilen med den savnede familiefaren i bagasjerommet.

Uenige om drapet

I slutten av april skal saken opp for Nedre Romerike tingrett, der 49-åringen kan vente seg en lang fengselsstraff.

ÅSTEDET: I denne garasjen på Rotnes i Nittedal ble Kristian Løvlie (34) drept. Garasjen er senere revet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men selv om den tiltalte mannen har erkjent drapet, mener ikke påtalemyndigheten at han forteller hele sannheten.

I retten vil statsadvokat Sturla Henriksbø forsøke å bevise at tiltalte begikk drapet med overlegg, noe som vil innebære en betydelig lengre fengselsstraff.

Tiltaltes forsvarer, advokat Trygve Staff, har ikke besvart TV 2s henvendelser. Fra tidligere fengslingsmøter er det kjent at 49-åringen mener drapet skjedde «i affekt under nødvergelignende omstendigheter».

Det mener altså ikke statsadvokat Henriksbø, som vil hevde at bevisene peker mot at tiltalte overveide drapet før han gjennomførte det.

– Det vil under hovedforhandlingen bli ført bevis for tiltaltes atferd i forkant av drapet, hvor og når han hentet drapsvåpenet, hvor lenge han hadde det med seg og om kontakten med avdøde direkte i forkant av at han gjennomføre drapet, sier han til TV 2.

– Hvor lenge mener dere han hadde overveid det?

– Det vil bli nærmere avklart gjennom bevisførselen for retten. Så langt tyder opplysningene på at beslutningen ble tatt i hvert fall tidligere samme morgen som drapet ble begått.

Pulsklokke blir viktig

Blant bevisene i saken er en pulsklokke av merket Garmin som avdøde hadde på seg.

Henriksbø opplyser at klokken viser bevegelser og gir et bilde av drapstidspunktet og tidspunktet for når Løvlie ble fraktet vekk fra åstedet.

– Samsvarer funnene med det tiltalte har forklart?

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om informasjonen som fremkommer fra pulsklokken, men bevisene i saken underbygger at tiltalte etter drapet fraktet avdøde i bil til stedet han senere ble funnet, sier statsadvokaten.

FUNNET: I en bil som politiet her har gjemt under to hvite telt, ble den avdøde 34-åringen funnet drept. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samtidig er TV 2 kjent med at klokken tyder på at Løvlie ble drept veldig kort tid etter at han gikk inn i garasjen.

Klokken viser ingen tegn til noen slåsskamp som kunne vært forenlig med en nødvergesituasjon.

Familien gruer seg

Løvlie etterlater seg en samboer og deres tre små barn. Det ene barnet var under en måned gammelt da drapet skjedde.

– For de pårørende er hele saken fullstendig uforståelig. Det fremstår for dem som helt meningsløst, sier deres bistandsadvokat Odd Ivar Grøn til TV 2.

Etterforskningen av saken har ikke gitt noe entydig svar på hvorfor drapet skjedde.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø. Foto: Lise Åserud / NTB

Den tiltalte mannen hadde flyttet inn bare noen måneder før drapet. E-poster mellom ham og avdødes far viser at han fikk purringer for manglende betaling av husleie.

– Vi mener kommunikasjonen kan belyse relasjonen mellom avdøde og tiltalte og tiltaltes økonomi, noe som ofte viser seg å være relevant for å belyse motivet bak drapshandlinger, sier Henriksbø.

– I tillegg vil det bli ført vitner som traff tiltalte før og etter drapet for å kaste lys over hans sinnstilstand på drapstidspunktet, sier han.

Den etterlatte familien ser frem til å kunne legge den rettslige prosessen bak seg.

– De ser ikke frem til rettssaken, men de ser virkelig frem til å bli ferdige med det. De håper at rettssaken kan gi dem noen svar, sier Grøn.