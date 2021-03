Nakstad: – Smør dere med tålmodighet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frykter at det varme vårværet vil friste folk til å være mer sosiale. Han ber om at man er tålmodige nå, og heller ser fram til sommeren.

Nakstad er ikke sikker på hva man kan vente seg fra regjeringens pressekonferanse, tirsdag.

– Jeg tipper i hvert fall at det blir en gjentagelse og presisering av de tiltakene som allerede eksisterer. Det er litt forvirring nå, fordi det er ulike regimer i ulike kommuner, erkjenner han.

Nakstad forteller videre at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sett nærmere på hvilke råd som bør gjelde i og etter påsken, etter flere uker rad med økende smittetall.

– Det er sikkerhetsnettet som vi nå har vurdert, og som vi vil anbefale noen endringer i.

– Hvilke endringer dreier det seg om?

– Vi ser på hvor mange som kan være sammen, når man bør bruke munnbind og når man bør holde avstand. Vi vurderer alle disse tingene som vi egentlig er kjent med fra før, og hvor det kan være aktuelt med innstramminger, svarer Nakstad.

Gjester på hytta

Videre forteller Nakstad at de generelle rådene for alle som ønsker å tilbringe påsken på hytta, er at man følger smittereglene som gjelder der man kommer fra.

Han sier også at folk fra områder med høye smittetall bør begrense hvor mange gjester man har på hytta.

– Og så vil jeg tro at regjeringen ser på detaljene i dette, og kommer med kommentarer om det på tirsdag. Jeg tror uansett at man bør innstille seg på å ikke ha noe mer besøk i påsken, enn det man har til vanlig, sier han.

– Økt festerisiko

Nakstad sier at helsemyndighetene stadig er bekymret for at de muterte virusvariantene skal spre seg ytterligere. Han frykter også at folk vil tro at de også er på ferie fra smittevernreglene, i påskeferien.

– Det viktigste er at at man ikke tar pause fra disse rådene, uavhengig om det er ferietid, påske eller helg.

Han sier videre at påske og varmt vårvær gir «økt risiko for festing», og at folk vil være mer sosiale.

– Men vi ber om at folk følger de samme rådene et par uker til, at man smører seg med tålmodighet og ser fram mot sommeren, hvor tilstandene vil være bedre.