Barnefamilien reagerte på én ting etter oppussingen – ser du hva?

Branka Vojnobvic (32) og Craig Grocott (33) hadde søkt om hjelp til å endre sin noe upraktiske leilighet.

Kjøkkenet var trangt og de lurte på hvordan de ellers kunne møblere leiligheten bedre. Ikke var de fornøyd med at alt var hvitt heller. Det mente det var for sterilt.

Tid for hjem og designer Aina Sollie Steen hadde tryllet fram en bedre kjøkkenløsning, samt bygget en utradisjonell sitteløsning – og fått på plass et uventet ildsted.

– Det er litt som å være på visning på et sted vi aldri har vært før. Dette kunne vi aldri ha tenkt ut selv, sier Craig og ler da han får se resultatet.

– Kunne vært mer barnevennlig

Nå har Branka og Craig, sammen med sønnen Luka (1), levd i den nyoppussede leiligheten i snart to måneder.

Dommen over forandringen er nå litt delt.

– Det er utrolig flott her. Det ser ut som en suite på et femstjerners hotell. Men, man tar kanskje ikke med seg ettåringen dit. Ovnen og hyllene er ikke særlig barnevennlige, og alt av fin knusbar pynt er pakket bort. Kjøkkenet er derimot helt fantastisk, sier Branka.

Paret er noe usikre på stueløsningen. Den store dagsengen i vindusnisjen, og resten av møbleringen som er lette, løse stoler – samt den nevnte ovnen.

HYGGE: Man ønsket å skape en lun stemning med et ildsted. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Dagsengen i vinduet er super for ettåringen. Han koser seg og ser ut vinduet. Craig og jeg slapper også fint av der. Men, når vi har hatt besøk har vi ikke fått løsningen til å fungere. Det er hyggelig å sitte her med en venninne fortsetter hun, men det fungerer ikke like godt med svigerfar på besøk, sier Branka.

Designeren forklarer

Det var en utfordrende leilighet å finne en god løsning på, forteller designer Aina Sollie Steen.

– Jeg er selv trebarnsmor, og en slik «daybed» er vel kanskje noe av det jeg aller helst har ønsket meg. Det å ha en slik stor polstret «lekegrind» der du kan ha ungen innerst, og selv ligge ytterst, og kanskje få en ekstra hvil tidlig en søndags morgen, det var en gave jeg ville gi dem, sier designer Aina.

– Så får man heller tenke at det er flest slike vanlige dager i livet, og at svigerfar trolig ikke er på besøk hver dag. Ellers vet vi jo at småbarnsforeldre må ta bort all lav pynt i en periode. Men, kanskje allerede om et halvt år kan den tas frem igjen, fortsetter hun.

Et mer praktisk kjøkken

Den andre store utfordringen i leiligheten var det lille kjøkkenet. Her trengtes en forandring for at det skulle være mulig for to voksne å lage mat sammen. Tid for hjem flyttet kjøleskapet og fjernet faktisk litt av det gamle kjøkkenet for å få det mer praktisk.

ROMSLIGERE: Kjøkkenet ble mye bedre utnyttet når kjøleskapet ble flyttet. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Her føler vi at vi har fått mye bedre plass. Det er åpent og oversiktlig, og det er veldig pent! Vi hadde nok aldri kommet på de gode løsningene som er gjort her, sier huseier Branka.

– Ikke hadde jeg kommet på å kjøpe en gullvask heller, men gullvasken er kanskje det fineste vi har på kjøkkenet! Nei, dette ble bare helt fantastisk, skryter hun videre.

SMYKKE: Messingvask og armatur på kjøkkenet. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Angrer ikke

Paret er altså svært fornøyd med kjøkkenet, men litt mer lunken til løsningene i stuen.

Angrer de på at de overlot beslutningene til Tid for hjem?

– Nei, vi angrer ikke. Vi ga jo Tid for hjem frie tøyler, og det var gøy. Vi kommer ikke til å forandre noe med det første, men vi må nok finne en annen løsning etter hvert, sier Branka.

– Alt er fint og lett. Fine farger som gir en lun følelse når vi kommer hjem, men vi skulle ønsket at det var litt mer barne og familievennlig, avslutter hun.

Dette ble gjort med leiligheten

Kjøkkenet

På kjøkkenet ble alle overskap fjernet og erstattet med nye og høyere skap som ga mer hylleplass.

NYTT OG GAMMELT: Overskapene er nye, underskapene er bare malt. Foto: Pandora Film/ TV 2

Underskapene, samt noen av hvitevarene, ble beholdt. Men, kjøkkenfrontene fikk en ny farge.

Disse ble pusset lett før grunning og så sprøytemalt for å få en fin finish. Til de nye overskapene ble det laget fronter i eikefinér.

For å få større plass flyttet designer Aina kjøleskapet over på motsatt vegg, og hun fjernet litt av det opprinnelige kjøkkenet for å skape mer luft og bevegelsesrom.

Endringen ga stor effekt, og litt av den fire meter lange gangen føles nå som en del av stue og kjøkkenrommet.

Spisebordet blir fastmontert i selve kjøkenet. Det står på en rund sokkel og har en pæreformet topp laget av benkeplatemateriale.

Slik blir bordet også en forlengelse av arbeidsflatene i selve kjøkkenet.

SPISEBORD: Det har en pæreform og er laget ved hjelp av benkeplatematerialet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dagsengen

Aina er svært begeistret for det store vinduet som slipper inn mye lys og utsikt, så her så hun for seg en diger, polstret oppholdssone.

– Her ville jeg sittet, og her ville jeg ha levd om det var min leilighet, sa hun da hun så leiligheten første gang.

Dagsengen blir bygget med en ramme i bunn, en front som får organiske former, og polstring på vegg og i tak.

Madrassene er laget med dobbel 9 cm tykt skum pluss vatt, slik at det skal være mykt og behagelig å sitte her.

Vegger og tak består av seks elementer der skum og tekstil er trukket på kryssfinérplater.

DRØMMEPLASS: Mange vil ønske seg en slik plass foran vinduet! Foto: Pandora Film/ TV 2

Lunt uten farger

Fargepaletten er ifølge designer Aina en naturpalett der det ikke er tatt inn en eneste kulør. For å ikke lage det daft og kjedelig, gjelder det å leke med overflater og tekstur, sier hun. Det gjelder å få inn så mye taktilitet som mulig.

– Jeg har brukt tapet, ulike tresorter og masse tekstiler for å lage en lun og hyggelig atmosfære, sier Aina.

NATURPALETT: Tapet, tekstiler, treverk og malte flater i naturtoner. Foto: Pandora Film/ TV 2

På veggen i gangen er det en lys sandfarge. Taket er hvitt, og på veggen i stuen blir det montert en linfarget tapet.

Tekstilen i sofa-sengen er i en litt mørkere tone, mens på kjøkenet finner vi litt varmere bruntoner i eiken og på frontene.

Siste finish

Aina har valgt stoler i tremateriale rundt spisebordet, og treverk er det også på lampen på veggen over bordet.

LETTE MØBLER: Plassen er ikke så stor, så her brukes det lette møbler som ikke pranger. Foto: Pandora Film/ TV 2

Stolene i stuedelen er lette og transparente, også de i naturmaterialer. En stor lampe med gullnyanser henger over sofabordet, og et langflosset lyst teppe får ligge på gulvet foran peisen.

PEIS UTEN PIPE: Det går an å ha et ildsted også i blokken uten pipe! Foto: Pandora Film/ TV 2

Selve peisen er en frittstående sak som ikke trenger røykrør eller andre forordninger.

Det er ikke en biopeis, og den fungerer ved at brennbar væske trekker inn i en «stålveke» slik at det blir rolige flammer når man tenner på.

