Massiv brann i flyktningleir i Bangladesh

Brannmannskaper, militære og politi strømmet til etter meldingene om brannen i en av leirene i Balukhail i Ukhiya-distriktet mandag ettermiddag.

RØYK: Bilder fra stedet viser kraftig brann og massiv røykutvikling. Foto: Rohingya Right Team / Md Arakani / Reuters

Brannen spredte seg raskt i minst fire kvartaler, og både boliger, helsesentre og distribusjonssentre er ødelagt i brannen som fortsatte å rase etter mørkets frambrudd mandag kveld.

Bilder i sosiale medier viser store røykskyer.

Flere tusen mennesker er blitt husløse, og det er frykt for at folk har mistet livet.

Redd Barna melder at minst 80.000 mennesker bor i området som er rammet.

– Dette er den andre store brannen i leirene i år, og den største hittil. Den er nok et knusende slag mot rohingyaflyktningene som bor her. Risikoen for brann i disse tett befolkede og trange områdene er enorm, sier Redd Barna.

Over 1 million rohingya-muslimer bor i spinkle og brannfarlige bygninger i de enorme leirene ved Cox's Bazar, rundt 300 kilometer fra hovedstaden.

Over en million rohingya-muslimer bor i de enorme leirene ved Cox's Bazar. Foto: Shafiqur Rahman

Nesten 750.000 av dem krysset grensa etter at de militære i Myanmar gikk til angrep på dem i 2017.