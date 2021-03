OL-håp drept av lynnedslag

OL-håpet Katherine Díaz (22) mistet livet på tragisk vis fredag. Surferen fra El Salvador ble truffet av lynet under trening, skriver The Guardian.

22-åringen var i ferd med å begynne på økten sin da lynet slo ned. Det ble forsøkt gjenoppliving på stranden, men livet sto ikke til å redde.

Den tragiske ulykken skjedde nær henne hjem i El Tunco i hjemlandet.

Ifølge AS skal et brått væromslag ha overrasket de som var på stranden, og Díaz var rett og slett uheldig som var på feil sted til feil tid.

Ifølge hennes onkel, Beto Díaz, som var sammen med henne den skjebnesvangre ettermiddagen, hadde Díaz akkurat truffet en tysk venninne som også skulle gå i gang med en surfeøkt.

– Katherine kom bort for å gi henne en klem. Så snart de var ferdig med den, kunne lyden høres. Hun og venninnene ble slått i bakken av lynet. Katherine døde momentant, forteller onkelen til elsalvador.com.

– En stor utøver som har representert landet vårt har forlatt oss. Vi sees snart, store kriger. El Salvador er i sorg, skriver det salvadoranske surfeforbundet.

Også Det internasjonale surfeforbundet (ISA) uttrykker stor sorg.

– Det er med tungt hjerte at ISA har fått høre om bortgangen til El Salvadors Katherine Díaz. Katherine legemliggjorde gleden og energien som gjør surfingen så spesiell og kjær for oss alle, som en global ambassadør for sporten, skriver ISA.

– Hun utmerket seg på den internasjonale konkurransearenaen og representerte sitt land med ære både i ISA World Surfing Games og ISA World Junior Championship. Vi sender våre kondolanser til Katherines familie, surferne i El Salvador og alle i det internasjonale surfesamfunnet hvis liv hun berørte, fortsetter ISA.