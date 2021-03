Fire barnehager stengt i Oslo

Fredag åpnet byrådet i Oslo opp for at det skulle bli lettere for barnehager å holde stengt dersom det er nødvendig. Foreløpig tall viser at det var fire barnehager i hovedstaden som var stengt av korornarelaterte utfordringer mandag.

Saken oppdateres

Fredag sendte byrådet for oppvekst og kunnskap i Oslo ut et brev til bydelene i Oslo med beskjed om at de skal vurdere om de har barnehager som bør stenges av smittehensyn.

Mandag har byrådet foreløpig mottatt informasjon om at fire barnehager i ulike bydeler stengt.

– Vi har fremdeles ikke fullstendig oversikt over hvor mange barnehager som er stengt, men tendensen er økende, sier byrådsleder for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Vil ikke stenge

Thorkildsen forteller at det er flere bydeler som har meldt om en arbeidssituasjon for ansatte i barnehagene som nærmer seg det uforsvarlige.

– De ansatte står i en veldig tøff arbeidssituasjon, og det må vi ta hensyn til. Derfor er det viktig at bydelene vurderer situasjonen grundig for hver enkelt barnehage og stenger de barnehagene der det ikke er nok ansatte eller for mye smitte til å drive forsvarlig.

Thorkildsen vil fremdeles ikke ta til ordet for en total nedstengning av barnehagene i Oslo.

– Selv om det betyr at flere barnehager stenger ned, mener jeg dette er en mye bedre løsning enn at vi stenger alle barnehagene i Oslo.

Ikke forsvarlig

Utdanningsforbundet er uenige i vurderingen til Thorkildsen.

– At flere barnehager har måttet stenge grunnet smitte gang på gang, viser hvor prekær situasjonen er. Alle barnehagene i Oslo bør stenge nå, sier hovedtillitsvalgt for barnehager i Utdanningsforbundet Oslo, Stine Sund.

Sund forstår ikke hvorfor Thorkildsen kun vil la bydelene vurdere hvilke barnehager som bør stenge.

– Selvfølgelig er det noen bydeler med mer smitte enn andre. Men generelt er smittetrykket så høyt i Oslo nå, at alle nå bør stenge i en periode.

Utdanningsforbundet får stadig meldinger fra fortvilte barnehageassistenter.

– Medlemmene både føler seg, og er utrygge på jobb. Det er ikke et forsvarlig arbeidsmiljø å stå i.