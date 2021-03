Ellevill Haaland-interesse i Spania: Journalister står utenfor Norges hotell fra morgen til kveld

Erling Braut Haaland er Europas heteste spiss om dagen. Det får landslaget, som er på plass i spanske Marbella, merke.

Utenfor landslagets hotell står nemlig spanske journalister fra morgen til kveld for å få et lite glimt av den norske stjernespissen.

– Erling Braut Haaland er årets mann i Spania, og den alle mediene vil ha bilder av fordi både Real Madrid og Barcelona ønsker å kjøpe ham. Han er den nye Cristiano Ronaldo, sier reporteren Tito Gonzalez i den spanske TV-stasjonen Mediaset.

Det er en av Spanias største rettighetshavere på sport.

– Vi er flere nasjonale medier som står her for å informere om hva som skjer. Vi står her fra morgen til kveld, selv om vi ikke kommer inn på treninger, får gjort intervjuer eller kommet inn på hotellet, sier Gonzalez.

For selv om Braut Haaland stilte opp til pressemøte tidligere mandag, var det bare norske journalister som slapp til der.

Får nesten ingenting

Ifølge Morten Skjønsberg, pressesjef på det norske landslaget, er omtrent de eneste bildene spanjolene får av Braut Haaland mens han og det norske landslaget går inn og ut av spillerbussen.

– Det er jo åpenbart interesse for noen av spillerne våre, så er det vel noen som er mer interessante for spanske journalister enn andre, sier Skjønsberg.

Ifølge han oppleves det som helt uproblematisk at journalistene står utenfor hotellet fra morgen til kveld.

– Det har ikke vært noen problemer med det egentlig. De henger her, har bestilt seg pizza og filmer oss til og fra bussen. Det er vel omtrent det, sier Skjønsberg.

Tito Gonzalez regner med at arbeidsuken hans blir på det samme stedet så lenge det norske landslaget er på spansk jord.

– Real Madrid og Barcelona er de største klubbene. Så lenge noen er interessante for dem, så er de interessante for oss, sier Tito Gonzales.