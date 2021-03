Prins Harry om Dianas død: – Etterlot et stort hull i meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hertugen av Sussex har skrevet forordene til boka «Hospital by the Hill».

Boka, som er skrevet av Chris Connaughton, skildrer en ung person som mister moren sin som jobber på et sykehus under pandemien. Boka skal gis til barn som har mistet familiemedlemmer som har jobbet i frontlinjen i kampen mot koronaviruset. Det skriver LA Times.

En som har opplevd å miste moren sin i ung alder er Prins Harry. I 1997 døde prinsesse Diana i en bilulykke i Paris. Han var da 12 år gammel.

«Selv om jeg skulle ønske jeg kunne klemme deg akkurat nå, håper jeg denne historien kan gi deg trøst i å vite at du ikke er alene», skriver han i forordet til boka. Han fortsetter:

«Da jeg var ung, mistet jeg mamma. På det tidspunktet klarte jeg ikke å tro på det eller akseptere det, og det etterlot et stort hull i meg. Jeg vet hvordan du har det, og jeg vil forsikre deg om at hullet over tid vil bli fylt med mye kjærlighet og støtte».

Psykisk helse en hjertesak

Prins Harry har flere ganger reflektert over tapet av sin mor. I det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey, sa han at han fryktet at historien ville gjenta seg. Han siktet til sin kone Meghan Markle, som følte seg mer ensom enn noensinne i det britiske kongehuset.

– Jeg ville ikke leve lenger, uttalte Markle i intervjuet med Winfrey.

Prins Harry mener at deres situasjon på en måte er mye farligere enn morens, og sikter til sosiale medier og rasisme.

FAMILIE: Prins Harry har forlatt England sammen med kona Meghan Markle og sønnen Archie. Foto: Toby Melville

Han har også anklaget britisk presse for å ødelegge sin egen psykiske helse. Som følge av både tapet av moren og sine egne og konas utfordringer, har psykisk helse blitt en hjertesak i veldedighetsarbeidet hans.

«Alle takler tap på hver sin måte, men når en forelder forsvinner til himmelen, har jeg blitt fortalt at deres nærvær, deres kjærlighet og deres minner blir igjen på jorda», skriver han i boka.

«De er alltid med deg, og du kan beholde dem for alltid. Jeg har funnet ut at det er sannheten», avslutter han.

Prins Harry og Meghan Markle har sagt fra seg sine kongelige plikter og startet livet på nytt i USA.