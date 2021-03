Håndballen går mot strømmen - fortsetter sesongen

Mandag presenterte Norges Håndballforbund planen for hvordan sesongen for håndballsesongen skal avsluttes, gitt at toppidretten åpner:

For både herrene og damene avsluttes sesongen etter halvspilt serie hvor alle lagene spiller 12 kamper og møter hverandre én gang.

Dermed blir første halvdel av sesongen gjeldende for å kåre en serievinner, samt for å avgjøre hvem som rykker ned.

– I en tid med masse usikkerhet er dette en fornuftig avgjørelse. Så vil tiden vise om samfunnet og idretten åpner slik at planene til håndballforbundet er gjennomførbare, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

For øyeblikket gjenstår det ni kamper for å fullføre halv sesong i Rema 1000-ligaen for kvinnene slik at alle lagene har møttes en gang hver.

Dersom lagene har møttes flere ganger strykes det andre resultatet og sesongens første oppgjør blir stående.

For herrene kåres dermed Elverum som seriemestere etter enkel serie og det opprettholdes at vinneren av sluttspillet får muligheten for Champions League-plass.

I tillegg blir det en nedrykkskvalifisering mellom lag 11. 12. og 13 for å avgjøre hvem som rykker ned, mens ingen lag rykker direkte ned så lenge nedrykkskvalifiseringen blir gjennomført.

Det har vært spillestopp siden regjeringen anbefalte stans for toppidretten 19.januar. Norges Håndballforbund fulgte regjeringens anbefaling og stoppet ligaen ut januar i første omgang.

Nå ønsker håndballforbundet likevel å fullføre serien etter at lagene har fått en forsvarlig og normal treningsperiode. De tar sikte på å gjennomføre et begrenset sluttspill som er tiltenkt andre halvdel av mai og cupfinale 15.mai for kvinnene og et sluttspill for herrene som er tiltenkt i midten av mai.

Dermed går håndballen mot strømmen. Mens både Norges Ishockeyforbund og Norges Basketforbund har avsluttet sesongen velger håndballforbundet å fortsette sesongen.

– Dersom det ikke åpnes for normal trening igjen fra 12.april, vil Forbundsstyret gjøre en ny vurdering av situasjonen. Basert på de tilbakemeldingene vi har fått etter en god dialog med samtlige klubber, og deres organisasjon Norsk Topphåndball, er forbundsstyret uansett samstemt om at det ikke er riktig å sette en sluttstrek for sesongen her og nå. Dersom hallene åpner igjen i løpet av april, og myndighetene tillater kampgjennomføring, vil det være mulig å spille mye god topphåndball før sommerferien, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.