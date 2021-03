Erling Lorentzen stedt til hvile

Kongefamilien og øvrig familie tok et siste farvel med krigshelten og forretningsmannen Erling Lorentzen i Asker kirke mandag.

Lorentzen, som var enkemannen til prinsesse Ragnhild, døde tirsdag 9. mars etter kort tids sykdom, 98 år gammel. Mandag ble krigshelten, skipsrederen og forretningsmannen gravlagt med sine nærmeste rundt seg.

På grunn av koronasituasjonen var det kun 30 gjester til stede i begravelsen, blant dem sykmeldte kong Harald.

Fra kongehuset deltok også dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid.

ASKER: Seremonien ble holdt i Asker kirke. Foto: Erik Edland / TV 2

Krigshelt og forretningsmann

Solen skinte over Asker kirke, der Lorentzen og prinsesse Ragnhild, ga hverandre sitt ja 15. mai 1953.

Ved Lorentzens kiste, som var pyntet med blomster og det norske og det brasilianske flagget, snakket sjømannsprest Anne Netland om Lorentzens rikholdige liv.

Hun trakk fram Lorentzens bragder, både som krigshelt og forretningsmann – på norsk, engelsk og portugisisk, slik at flest mulig skulle forstå.

Lorentzen og prinsesse Ragnhild var bosatt i Brasil i over 60 år, der flere fulgte begravelsen over internett.

Netland er ambulerende sjømannsprest i Latin-Amerika og kjente godt til Lorentzen og prinsesse Ragnhild fra tiden i Rio.

FARVEL: Kongefamilien og øvrig familie tok et siste farvel Erling Lorentzen mandag. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hvis jeg dør

Sønnen Haakon Lorentzen, som sitter koronafast i Brasil, fulgte begravelsen over nettet. Dermed var det Lorentzens nevø Einar Lorentzen som holdt minneordene fra Haakon.

– Far snakket aldri til oss om når han dør, men at hvis han dør. Han sa ved enkelte anledninger at «Hvis jeg dør, så håper jeg det skjer plutselig og i hyggelige omgivelser».

– Han fikk det som han ville.

Sønnen trakk også fram at det var typisk hans far å ikke velge minste motstands vei.

Som eksempler ble det nevnt da Lorentzen som 17-åring meldte seg inn i motstandsbevegelsen mot naziokkupasjonen og sin forelskelse i Norges prinsesse.

SMITTEVERN: Av hensyn til smittevern var det begrenset hvor mange som fikk delta i begravelsen. Foto: Erik Edland / TV 2

Heltemodig innsats

Motstandsmannen, som ble kongens svoger, var blant annet med i motstandsgruppa Milorg og Kompani Linge under 2. verdenskrig.

Dette var noe av det forsvarssjef Eirik Kristoffersen trakk fram i sine minneord.

– Han fortjener vår takk for sin heltemodige innsats under andre verdenskrig og sitt utrettelige arbeid også etter krigen.

– Erling sto opp selv når situasjonen så håpløs ut. Først i motstandsbevegelsen i Norge og senere som offiser i Kompani Linge, sa Kristoffersen.

Lorentzen ble tildelt en rekke utmerkelser, blant annet St. Olavsmedaljen med ekegren for sin krigsinnsats.

– Historiene fra din reise og ditt ekstraordinære liv er endeløse og vil alltid bli husket, sa forsvarssjefen.

HEDRET: Lorentzen ble blant annet hedret for sin innsats under andre verdenskrig. Foto: Erik Edland / TV 2

Likte vanskelige oppgaver

Det ble også holdt minneord fra Brasils ambassadør George Monteiro Prata. Minneordene ble fremført på portugisisk av Lorentzens svigersønn, Paulo Ribeiro.

– Hadde han hatt mer tid, hadde han klart å finne enda vanskeligere oppgaver. Han likte det, kompliserte prosjekter, sa en tydelig preget Ribeiro.

Han sa det ikke alltid var enkelt å være Lorentzens svigersønn, men at han var full av respekt og beundring for sin svigerfar.

GRAVSTEN: Prinsesse Ragnhild har sitt siste hvilested ved Asker kirke der hvor Lorentzen også nå får sitt. Foto: Erik Edland / TV 2

We’ll meet again

Seremonien ble avsluttet med Vera Lynn-sangen «We’ll meet again». Deretter ble kisten båret ut av kirken og senket i jorden.

– Av jord har du kommet, til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå, sa Netland på gravplassen før velsignelsen.