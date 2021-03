Her er bøkene du bør lese i påsken

Påsken er høytid for alle som liker krim. Her er tips til bøker du bør lese.

Overskriften «Bergenstoget plyndret i natt» møtte sjokkerte avislesere lørdagen før palmesøndag i 1923.

Folk så ikke den lille skriften som sa at dette bare var en annonse, og ringte fortvilet til avisene fordi de hadde familie og venner med på toget.

Lureri

Men det hadde aldri vært noe plyndring av Bergenstoget. Det hele var nemlig et vellykket reklamestunt for en ny krimbok, skrevet under psevdonymet Jonatan Jerv.

Jerv var egentlig den kjente lyrikeren Nordahl Grieg og forfatter Nils Lie, som på den tiden hadde en heller mager inntekt.

Etter å ha skrevet annethvert kapittel tok de med boken til Nordahls bror, Harald, som jobbet i Gyldendal. Han tok som nevnt i bruk moderne og utradisjonelle reklamemidler for å lansere boken.

Den vellykkede markedsføringen skal være opptakten til at forventningene om krim i påsken ble skapt.

Se krimforfatter Tom Egelands påskekrimtips i videoen øverst

Påskekrim har blitt et godt, innarbeidet begrep i den norske folkesjela, og slike viktige tradisjoner skal man ikke tulle med.

Melkekartongdrama

Tidligere denne måneden kunne vi lese om Magnus (35) som raser mot Tine etter at de fjernet påskekrimmen fra sine melkekartonger. Facebook-innlegget hans om temaet tok helt av.

– Jeg ble litt overrasket over hvor mange likes og delinger jeg fikk. Det ble visst et stort engasjement rundt dette her. Mange har et forhold til Tines påskekrim, sier han.

Nordmenn elsker med andre ord påskekrim, og er det en periode i løpet av året folk finner frem en bok, så er det nå. Det vet selvsagt forlagene og forfatterne, og den siste tiden har det kommet en rekke nye krim- og spenningsbøker i butikkhyllene. Men hvilke bøker skal man lese?

Her er noen nye bøker du kan lese i påsken!

«Mayday» var den mest solgte norske krimboken i februar, og forteller den intense historien om NATO-pilotene Ylva Nordahl og John Evans. De har en tilsynelatende umulig oppgave. De må krysse iskald russisk tundra til fots, med fienden i hælene, for å komme seg til Norge og forhindre den ultimate katastrofen. Jaget gjennom det ville og vakre arktiske landskapet oppdager Ylva at verken Evans eller dem hun har stolt på, er det de utgir seg for å være. Boken har fått strålende kritikker og en anmelder skrev at dette er den beste krimdebuten han har lest noensinne. Boken er skrevet av filmskaperen Grethe Bøe.

Franske Bernard Minier er en favoritt og nylig kom «Konfirmanten» ut på norsk. I mai 1993 blir to søstre funnet brutalt drept lang en elv. Begge er ikledd konfirmasjonskjortler. Saken får et brutalt og overraskende utfall, men den da unge politimannnen Martin Servaz aner at noe ikke stemmer. Så i 2018, 25 år senere, blir konen til en kjent krimforfatter funnet drept. Hun er ikledd konfirmantkjortel. Vår mann Servaz blir på nytt med i etterforskningen og innser at ikke alt ble gjort riktig i 1993. Minier er en mester til å gi leseren den ekle og ubehagelige følelsen man gjerne ønsker når man leser god kvalitetskrim.

At motstandsmannen Max Manus topper bestselgerlistene i 2021 er kanskje noe overraskende. I dette sensasjonelle og upubliserte romanmanuskriptet, som ble skrevet i årene etter krigen, forteller Kompani Linge-løytnanten og Norges mest berømte motstandsmann om rottejegerne. Rottejegerne er betegnelsen på de norske motstandsfolkene som utførte de aller skitneste jobbene under andre verdenskrig: De likviderte angivere, torturister og andre nordmenn som jobbet for tyskerne. «Rottejegerne» har fått svært gode tilbakemeldinger og forteller en historie som helt frem til nå har blitt tiet i hjel.

Apropos rotter. «Rottekongen» er den andre boken om politietterforsker Vanessa Frank, skrevet av svenske Pascal Engman. En ung kvinne blir funnet død i sin egen leilighet i en av forstedene til Stockholm. Hun er knivstukket over tjue ganger. Politietterforsker Frank håndterer utredningen med en gnagende følelse av at det er noe som ikke stemmer. 34 år gamle Engman skriver effektivt og godt, og kan kunsten å lage såkalte cliffhangers. Samtidig tar han opp viktige temaer. Les gjerne den første boken hans, «Ildlandet».

Vil du lese første bok i en ny serie finnes det flere å velge mellom denne påsken, og det er våre skandinaviske naboer som leverer varene.

«Det siste livet» er første bok i serien om FBI-agenten John Adderley, skrevet av Peter Mohlin og Peter Nystrøm. Adderley krever å bli utplassert i Karlstad, og snart er han i jobb på politistasjonen i den svenske småbyen. Det blir raskt klart for leseren at John har skjulte motiver for å oppsøke nettopp dette stedet. Samtidig vokser uroen for at hans virkelige identitet skal avsløres, og han får stadig større problemer med å balansere alle sine hemmeligheter. Boken fikk prisen for årets krimdebut i Sverige.

«Nattsangeren» av Johanna Mo handler om den dyktige politietterforskeren Hanna Dunckers. Når faren hennes dør, vender hun tilbake til barndommens Öland etter 16 år i Stockholm. Til tross for alt som skjedde der, tross alle blikk og rykter, er det i den lille hytta ved havet hun hører hjemme. Hanna merker fort at det koster å grave, både i nåtid og i fortid, og at det lukkede samfunnet ikke lar henne glemme akkurat det. Dette er første bok i Öland-serien.

Jens Henrik Jensen er nok kjent for mange krimelskere, og han er nå ute med første bok i Nina Portland-serien. I «Økseskipet» møter vi politietterforsker Nina Portland. Hun har vanskelig for å gi slipp på en sak fra hennes første år i politiet: en russisk sjømann ble beskyldt for å ha myrdet mannskapet om bord på et skip som ble funnet drivende rundt i Nordsjøen, men ble frikjent på grunn av manglende bevis. Hun begynner å grave i den gamle saken, og plutselig er det for sent å snu.

Max Seeck er et navn som er vel verdt å merke seg. En snørik februarkveld blir kona til en kjent forfatter, Roger Koponen, funnet drept i sitt hjem ved sjøen i et idyllisk Helsingfors-nabolag. Ansiktet er manipulert til et uhyrlig glis, og alt tyder på at hun er drept i et bisart ritual. Etter hvert som det skjer flere drap, skjønner detektiv Jessica Niemi at hun etterforsker en drapssak helt utenom det vanlige. «Heksejakt» omtales som Nordens nye krimstjerne, og boken er allerede solgt til hele 40 land.

En av de mest omtalte bøkene så langt i år er «Lang lysende elv», skrevet av Liz Moore. Anmelderne har vært fra seg av begeistring, og terningene har landet på både femmere og seksere om hverandre. Boken omtales som en rå og gripende thriller om misbruk, prostitusjon og søskenkjærlighet.

Andre bøker som går inn under thriller-kategorien, er «Minneskogen» og «Elskede barn».

Førstnevnte handler om Elijah. Han har bodd i Minneskogen så lenge han kan huske. Han bruker mesteparten av tiden sin her. Og det er slik han finner Elissa. Elissa har akkurat kommet til Minneskogen. Hun har blitt kidnappet og befinner seg lenket fast i et rom under bakken. Hun innser at denne merkelige gutten er den eneste som kan redde henne. Boken blir omtalt som vakkert skrevet, høyst original og skrekkelig skummel av anmelderne.

«Elskede barn» er en kritikerrost og oppsiktsvekkende internasjonal debut. En kvinne og en liten jente blir lagt inn på sykehus etter en bilulykke. Den lille jenta forteller at moren heter Lena og at de har flyktet fra en hytte i skogen, en hytte med tildekkede vinduer. En mann hun kaller far har holdt dem fanget der i lang tid. Femmerne har haglet til denne boken.

I saken om fjorårets krimanbefalinger ble Ben Macintyres «Spion og forræder» anbefalt. I år er han ute med «Agent Sonya» som handler om en kvinnelig spion i en mannsdominert bransje. Sonya gjør en spektakulær karriere og blir forfremmet til oberst. Men MI5 er på sporet av mesterspionen, og snart brenner jorden under føttene hennes. Anmelderne liker det de leser, og triller både femmere og seksere.

Går vi fra thriller til grøsser, så kan «Viktoriahavn» av Tor-Håkon Gabriel Håvardsen være verdt å sjekke ut. Boken er rykende fersk og tar for seg Ness-drapene på yttersiden av øya i 2012 som fortsatt etterforskes. Den lokale presten og politistyrken opplever stadig flere merkelige hendelser på øya. En ung kvinne i et forhold med en voldelig mann, hører skritt på loftet. I stormen som nærmer seg øya, avsløres gamle synder og mørke hemmeligheter. Den bringer med seg noe innbyggerne har forsøkt å glemme, noe ingen i Viktoriahavn har sett siden 1795. Her anbefales det å lese den første boken i trilogien først, «Galgedans».

Og skulle du være av typen som gjerne vil lese litt påskekrim, men ikke orker å lese bøker på flere hundre sider, kan vi anbefale «Påskekrim 2021». Her får du femten krimnoveller fra våre fremste krimforfattere, der elleve av dem er nye og fire er gamle klassikere.

En av forfatterne du kan lese i denne boken er Tom Egeland. I «God morgen Norge» anbefalte han nylig sine favorittbøker, og slengte med tre anbefalinger av gamle klassikere for de av dere som heller foretrekker det.

John Dickson Carr «Sort messe»: En okkult grøsser som i mine øyne er blant verdens beste kriminalromaner.

Umberto Eco «Rosens navn»: En intellektuell krim av ypperste merke – for deg som ikke blir skremt av krevende krim.

Dashiell Hammett «Malteserfalken»: En hardkokt krim med privatdetektiver, vakre damer og et historisk mysterium.

