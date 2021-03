Tre personer siktet for grovt bedrageri av Nav – fikk 500.000 i koronastøtte

Tre personer i 30-årene er siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til grovt bedrageri av NAV.

Onsdag 17. mars gjennomførte politiet ransaking av to adresser i Bergensområdet.

To menn og en kvinne i 30-årene ble pågrepet og tatt med til politistasjonen for avhør. De er siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til grovt bedrageri av Nav, samt flere forsøk på grovt bedrageri, opplyser politiet i en pressemelding.

De har fått 500.000 kroner gjennom koronastøtteordninger.

Utbetalingene kom gjennom støtteordninger som dagpenger, refusjon av sykepenger og omsorgspenger, sykepenger for selvstendig næringsdrivende og lønnskompensasjon.

I tillegg til pengene de fikk utbetalt, har de også søkt om ytterligere 3 millioner kroner på feilaktig grunnlag. De tre ble alle løslatt etter gjennomført avhør og ransaking.

Den ene personen er i tillegg siktet for hvitvasking av utbytte fra bedrageriet, opplyser Vest politidistrikt.

Saken ble meldt til politiet av Nav i februar.