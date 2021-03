Telialigaen: I kveld skal det avgjøres

Hele fire lag kjemper om å unngå nedrykk, og årets siste sluttspillplass står fortsatt mellom to lag når det er duket for årets siste serierunde i Counter-Strike.

Aller siste runde i Telialigaen byr på flere toppkamper. Hovedkampen spilles mellom Oilers og 777.

Lagene ligger i skrivende stund på henholdsvis første- og andreplass, og kjemper med Apeks på tredje om den siste plassen på toppen av tabellen, som gir vinneren muligheten til å velge semifinalemotstander.

Slik spilles siste runde av Telialigaen Counter-Strike: TV-Kamp: 777 Esports - Oilers Esport

Wizard - Bifrost

Stabæk Momentum - Team Midgard

Fact Revolution - Nordavind DNB Talent

Foxed Gaming Power - Apeks Alle kampene spilles mandag 22. mars klokken 19:00.



Foxed Gaming som ligger på fjerdeplass møter regjerende seriemester Apeks, og er to poeng foran Nordavind Talent på femteplass.

Nordavind Talent møter nedrykkstruede Fact Revolution. Vinner Nordavind den kampen og Foxed taper sin, er det altså Oslo-klubben Nordavind sitt talentlag som stikker av med den siste plassen i sluttspillet.

Nervene er i høyspenn for alle involverte. Hovedkampen, og rundens TV-kamp, mellom Oilers og 777 skal by på noe av det beste norsk Counter-Strike innehar. Jonatan «Ruyter» Ruyter i 777 gleder seg til oppgjøret.

– Inn mot kampen mot Oilers kommer vi ikke til å være redde. Vi har sett på noen av kampene deres i både Telialigaen og ESEA, og har tidligere erfaring mot de som oftest har endt i vår favør, senest nå i helgen. Jeg tror at vi har gode sjanser mot de hvis vi er på vårt vanlige nivå, forteller Ruyter.

Slik ser tabellen ut før siste og avgjørende runde i Telialigaen Counter-Strike. Foto: Telialigaen.

Ønsker førsteplassen

Selv om 777 ønsker førsteplassen, sier Ruyter at de uansett må slå alle sammen, så det har ingen betydning i det store bildet.

DISSE SPILLER FOR 777: 🇳🇴Snorre «fletch» Granerud

🇳🇴Mikael «mikki» Gaup

🇳🇴Jonatan «Ruyter» Ruyter

🇳🇴Sondre «fibb0» Gjerde

🇳🇴Kristian «akEz» Kornbakk

🇸🇪Christopher «kicker» Linden (trener)



– En førsteplass hadde vært ideelt da vi får velge sluttspillmotstander, men til syvende og sist er målet vårt å vinne hele Telialigaen, og da må vi slå alle uansett. Vi kommer ikke til å la dagens resultat ha noe særlig påvirkning på oss, men det hadde selvfølgelig vært gøy å sette Oilers på plass, sier han.

Ruyter mener at motstanderne har en spiller som må stenges ut av kampen for at de skal lykkes.

– For at vi skal vinne tror jeg at vi må stenge ned «Sly» tidlig, da han har vært x-faktoren til Oilers i Telialigaen. Vi merket at Oilers mistet momentumet sitt da «Sly» begynte å sakke ned senest i helgen, så jeg tror dette kommer til å være en viktig faktor for at vi skal ta en seier, forklarer Ruyter.

Også 777-spillerne er spente på hvem som tar den siste sluttspillplassen av Nordavind og Foxed. Ruyter kommer med et lite tips.

Jonatan «Ruyter» Ruyter i 777. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

– Hvis jeg ikke tar feil, vil en uavgjort for Foxed være nok til å komme til sluttspillet. Jeg vil nok si at Nordavind har størst sjanse for å komme til sluttspillet basert på motstand, men jeg heier på uavgjortkongene i Foxed ettersom at de har spilt bedre gjennom hele sesongen. Det blir nok spennende å se hvem som kommer seg videre uansett.

- Må slå alle sammen uansett

Jesper «Jimbo» Kamsrud i Oilers sier at de har jobbet spesifikt med noen problemer laget har hatt gjennom vinteren.

DISSE SPILLER FOR OILERS: 🇳🇴Jesper «Jimbo» Kamsrud

🇳🇴Håvard «kfreq» Ytreland

🇳🇴Eskil «LaX» Bjørnsen

🇳🇴Steffen «SLY» Amundsen

🇳🇴Johann «Saasinho» Saasen

🇳🇴Eirik «niel» Lein (trener)

– Vår inngang til kampen har vært å ha mer fokus på å spille fordeler i trening. Vi dør mye unødvendig som svekker økonomien vår og som taper runder. Vi mener spesielt Nuke-kampen mot 777 (i helgen, red. anm.) kunne sett veldig annerledes ut om vi stengte et par runder vi skulle hatt.

Kamsrud forteller at de skulle vunnet mot 777 sist de møttes, og håper å gjennomføre dette nå.

– Vi satser på å vinne og beholde førsteplassen og få fordelen med å velge motstander i sluttspillet. Om det ikke går veien mot 777 er vi fortsatt ikke redde for å møte noen av de andre lagene på sluttspillet. Skal vi slå 777 må vi bli bedre på å vinne runder der vi har fordeler, vi tapte veldig mange jevne runder og mange clutches mot dem i Elisa som igjen gjorde at vi måtte ut i mange økonomirunder, sier Kamsrud.

Jesper «Jimbo» Kamsrud i Oilers. Foto: Hanne Longva Eidsvik/Oilers Esport

Han mener nøkkelen er å være nøyaktige.

– De har mange gode individuelle spillere så vi må alle være påskrudde og treffe kulene våre. Selv om vi tapte mot dem nylig mener vi at vi er et bedre lag enn dem og skal bevise det på mandag.

Kamsrud tror Nordavind tar den siste sluttspillplassen.

– Jeg tror den siste sluttspillplassen går til Nordavind da de har sett gode ut og møter et mye dårligere lag i Fact. Samtidig så kan Foxed ta ett poeng fra Apeks så vi får se hva som skjer, avslutter Kamsrud.