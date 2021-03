Skandalefirma avslørt av mikroskopisk detalj: – Sykt, men ikke overraskende

Den siste tiden har det stormet rundt det svenske selskapet Vårdinnovation.

SVT Nyheter i Skåne og «Uppdrag granskning» avslørte at Vårdinnovation, som konkurrerte om en milliardkontrakt om et IT-system som skulle effektivisere den svenske helsetjenesten, på forhånd hadde god kjennskap til anbudsdokumentene.

Mandag startet rettssaken mot tre tidligere ansatte i Region Skåne, som ifølge Dagens Medisin er tiltalt for grov korrupsjon.

For å svare på pressens kritiske spørsmål i forbindelse med avsløringen, kom plutselig den smellvakre kommunikasjonssjefen Sara Johansson på banen.

Men, da Vårdinnovation-direktør Damon Tojjar i desember i fjor ble pågrepet av Malmö-politiet og siktet for korrupsjon, ble det plutselig stille fra Sara.

I HARDT VÆR: Regionshuset i Lund, hvor tre av de ansatte er tiltalt for grov korrupsjon. Foto: AP

Falsk profil

På LinkedIn blir kvinnen, som der kaller seg «Sara J», presentert slik:

«Tidligere leder for kommunikasjon i et globalt selskap. Flere års erfaring med å konsultere forskjellige firmaer i forskjellige bransjer. Solid erfaring med strategisk og operativ kommunikasjonsarbeid med internasjonale forbindelser. Ansvar for PR og mediespørsmål. Forberedende krisehåndtering, utviklet strategier for forskjellige scenarier».

Det står at hun tidligere har jobbet i både Pfizer og som frilanser, og profilen har nærmere 1300 følgere.

Problemet er at Sara Johansson ifølge SVT ikke finnes.

AUTOGENERERT: På bildet av det Vårdinnovation hevdet var deres kommunikasjonssjef, har hun kun én øredobb og hår som går i ett med huden i pannen. Dette tyder på at bildet er skapt av kunstig intelligens. Foto: Skjermdump

Plutselig stille

Flere medier, deriblant SVT, Läkartidningen, Dagens Samhälle og Dagens Medicin har sitert «Sara Johansson» i sine artikler.

Da SVT plutselig sluttet å få svar samtidig som pågripelsen, begynte de å mistenke at kommunikasjonssjefen ikke fantes.

Via e-post spurte de om hun kunne møte dem, men hun svarte at det ikke var mulig.

«Vårdinnovation har valgt å kun kommunisere skriftlig med dere for å unngå misforståelser,» skrev hun.

Autogenerert bilde

Vet et omvendt bildesøk på TinEye, får man opp et nesten identisk bilde som er generert på nettstedet Generated.Photos.

GENERERT: Dette bildet dukker opp hvis man tar et omvendt bildesøk av «Sara Johansson». Bildet har svært mange like detaljer som på bildet av den falske kommunikasjonssjefen. Foto: Generated.Photos

Kjeven, haken, kinnbenene, munnen og tennene er identiske som på bildet av «Sara».

Eliot Higgin leder Bellingcat, som er et britisk nettsted for undersøkende journalistikk, er skeptisk til bildet.

Han mener at bildet er falskt og funnet på nettstedet This Person Does Not Exist.

På nettstedet genererer kunstig intelligens realistiske bilder av personer som ikke eksisterer

Higgins viser til flere små detaljer på bildet, som for eksempel at Sara bare har én øredobb og at håret ikke ser realistisk ut – noe som tydet på at bildet er sydd sammen av flere tusen bilder.

«Hva skal man si?»

På Twitter er det mange som har fått seg en god latter av Vårinnovations oppdiktede kommunikasjonssjef.

«Dette er jo en effektiv måte å bli kvitt alle kommunikasjonsfolk,» skriver en mann.

«Sykt, men ikke overraskende,» skriver en kvinne.

«Dette er bare en detalj i den store korrupsjonsskandalen, bare en fotnote ...). Men samtidig, så ... Hva skal man si,» skriver en.

Innrømmet alt

Vårdinnovation ble i januar slått konkurs.

Ifølge påtalemyndighetene, har Damon Tojjar innrømmet at Sara Johansson ikke finnes, men verken han eller forsvarer Lars Kruse ønsker å kommentere dette ytterligere.

I en e-post skriver Kruse at Tojjar har begrenset kontakt med omverdenen.

«Han har derfor ikke lov til å kommunisere med deg om saken du tar opp uten tillatelse fra aktor, og derfor kan ingen kommentarer gis,» skriver han.