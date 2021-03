Ni Mjøndalen-spillere koronasmittet: – Har gjort det vi kan

Fredag ble det kjent at en Mjøndalen-spiller hadde avlagt positiv virustest, og mandag ettermiddag er klubben oppe i ni smittetilfeller.

– I helgen har vi fått oversikt over situasjonen, og fått tilbakemelding fra klubblegen. Så nå er det totalt 34 personer i og rundt laget som er testet og ni er påvist smittet, sier sportssjef André Nevstad i MIF til TV 2.

Nevstad bekrefter overfor TV 2 at alle de ni smittede er spillere.

– Det er selvsagt veldig krevende og uheldig. Det er en trasig situasjon. Det viktigste er at de som er smittet blir friske igjen, og ikke blir veldig syke, sier sportssjefen og legger til:

– Symptomene tilsier ikke at det er noen som har et veldig alvorlig sykdomsforløp. Det er milde symptomer, så vi håper det går bra.

De smittede personen i klubben er plassert i isolasjon, mens de øvrige er i karantene.

Usikker på opprinnelsen

Nevstad forteller at de ikke har fått oversikt over hvordan smitten har oppstått.

– Vi har gjort det vi kan i ett år nå, fulgt råd og regler for å holde det utenfor gruppen. Men folk bor ulike plasser og har ulike kontaktpunkt privat. Så det å gardere seg mot det hundre prosent er vanskelig, forklarer han.

Klubben gjennomfører i dag nye tester på de som har fått avlagt negativ test, for å frigjøre spillerne fra karantenen.

– Vi får ikke trene organisert med laget i og med at Viken er nedstengt, men de som er ute av karantene kan i hvert fall trene i grupper på fem på hver banehalvdel, sier Nevstad og legger til:

– Vi gjør alt vi kan for å håndtere det på en best mulig måte. For å ivareta helsen til spillerne og for samfunnet ved å stoppe videre smitte. Det sportslige får vi legge en plan på for hvordan vi kan komme i gang igjen med det.

Eliteserien skal i utgangspunktet sparkes i gang 8. mai. Der venter regjerende seriemester Bodø/Glimt for Mjøndalen i åpningskampen.