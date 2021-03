Grillet pølser på rødglødende lava: – Det stinker

De modigste av dem som tok seg fram til fots de seks kilometerne til utbruddet, grillet pølser og marshmallows over den rødglødende lavaen.

Vulkanen Fagradalsfjall befinner seg bare 40 kilometer fra Reykjavik, og man kommer dit etter en halvannen times lang fottur i røft terreng fra nærmeste vei ved fiskehavna Grindavik.

Utpå søndag var det oppstått en tydelig sti i månelandskapet fra Grindavik til utbruddet, mens andre nysgjerrige punget ut for å se utbruddet fra helikopter.

– Det tar pusten fra meg, sier Ulvar Kari Johannsson, en 21 år gammel ingeniør som besøkte området søndag.

Stinker av svovel

– Det stinker ganske ille. Det som overrasket meg mest, var oransjefargen, mye mer intens enn man kunne forvente, sier han.

Den franske utvekslingsstudenten Emilie Saint-Mieux sier det mest påfallende var varmen, 10–15 grader høyere enn lufttemperaturen rundt.

Den glødende lavaen bobler, putrer og spruter ut fra en liten kjegle i dalen Gelingadalur og samler seg i et dalsøkk der det blir tjukt og svart når det kjølner.

Forskerne mener at rundt 300.000 kubikkmeter lava har strømmet ut hittil, selv om utbruddet anses for å være ganske lite.

Åpnet for tilgang

Hele området var avsperret de første timene etter utbruddet i forrige uke, men etter hvert ble veisperringene fjernet, selv om folk ble bedt om å holde seg på trygg avstand. Lørdag ettermiddag ble området åpnet under strenge regler.

En politimann, Atli Gunnarsson, sa at de var på plass for å passe på at folk ikke gikk for nær lavaen.

De har med seg utstyr til å måle gass, spesielt svoveldioksid, som kan være farlig, og mandag morgen ble området igjen avsperret på grunn av høye gassnivåer.

Ikke uventet

Utbruddet er det første på Reykjanes-halvøya på over 800 år, men det var ikke helt uventet ettersom området, inkludert Reykjavik, ble utsatt for tusener av mindre jordskjelv i flere uker før utbruddet.

Det er gjennomsnittlig ett utbrudd hvert femte år på Island, men de fleste er langt fra folk, og vanligvis for farlige til at man kan nærme seg.

Det siste store var utbruddet under isbreen på Eyjafjall i 2010 som forstyrret flytrafikken i hele Europa i en uke på grunn av enorme askeskyer.

(©NTB)