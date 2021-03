– Slitasjen er langt større nå

- Hvis ikke vi slår ring rundt de mest sårbare, får vi den bratteste bakketoppen med barn som kan komme til å slite et helt liv, sier Kristin Stokke i Stine Sofie-stiftelsen.

De siste ukene har flere kritisert Oslos beslutning om å stenge enkelte skoler og barnehager, til tross for Folkehelseinstituttets anbefaling om det motsatte.

Fra onsdag 17. mars ble samtlige elever ved hovedstadens ungdomsskoler og videregående skoler sendt hjem med hjemmeundervisning.

I tillegg ble det hjemmeskole for barn i 5. til 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Nå har også barnehager og skoler andre steder i landet besluttet å stenge.

Dette til tross for undersøkelsen fra fjorårets nedstengning, som viste at om lag én av seks barn meldte om en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolene var stengt ned.

Etterlyser tiltaksplan — igjen

Det bekymrer blant andre Kristin Stokke, leder for fagenheten for vold og overgrep i Stine Sofie-stiftelsen.

De arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettssikkerhet.

– Vi uttrykte bekymring etter første nedstengning. Allerede da etterlyste vi tiltaksplaner for de mest utsatte barna.

ETTERLYSER PLAN: Kristin Stokke i Stine Sofie-stiftelsen etterlyser en tiltaksplan for de sårbare barna. Foto: Stian Herdal

De ønsker og anbefalte da ved den første bølgen, at alle kommuner og tjenester gikk gjennom sine lister om hvilke barn man var mest bekymret for.

– Vi etterlyste en plan for hvordan man kunne følge dise opp, sier Stokke til TV 2.

Kartlegge og lage planer

Undersøkelsen til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), viste at én av tre som allerede hadde hjelpebehov, ble enda hardere rammet da pandemien brøt ut.

- Det sier litt om den tiltaksplanen vi har etterlyst. Disse barna som hadde hjelpebehov, er i systemene rundt forbi. Man kunne da kartlagt klienter, og laget planer, og ta høyde for nye nedstengninger og smittebølger, sier Stokke.

Nå etterlyser hun nok en gang en tiltaksplan som nettopp tar for seg dette.

– Det har vært mye snakk om bakketopper i de ulike smittebølgene. Men hvis ikke vi slår ring rundt de mest sårbare, får vi den bratteste bakketoppen. Vi får barn som kan streve - ikke bare i noen uker eller måneder - men et helt liv, sier hun, og fortsetter:

– Ett år er ikke bare ett år av et helt liv, slik det ofte er for voksne. For barn er det en stor del av livet.

Risikoen høyere nå

Ett år etter pandemiens utbrudd, forteller hun om en enda større bekymring.

– Den belastningen og slitasjen det kan være å være foreldre, barn og unge, er ytterlige forsterket nå. Risikoen er høyere nå for slitne og bekymrede foreldre.

I fjor gjennomførte Stine Sofie-stiftelsen en undersøkelse blant tidligere brukere av Stine Sofie-senteret.

Der svarte hele 70 prosent at de følte seg glemt under den første nedstengningen.

– Dette bekrefter bekymringen vår. Risikogruppen ble overlatt til seg selv. Det er så viktig at andre voksne ser dem, når de ikke lenger har den samme kanalen der de blir sett, sier Stokke.

Hun sier risikoen forsterkes i familier der foreldre er avhengig av støttetiltak for å være gode foreldre.

Varsler helhetlig plan

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varsler nå en helhetlig plan for å bøte på skadene barn og unge er påført.

HELHETLIG PLAN: Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad varsler en helhetlig plan. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Nå har vi satt i gang utredninger, og får snart rapporter knyttet til mer langvarige utfordringer. Selv om de siste vaksinedosene er satt, og vi forhåpentligvis kan lette tiltakene, vil det sette dype spor i både voksne - men ikke minst barns liv, sier Ropstad til TV 2.

Derfor er de nå i gang med å se på hva som kan gjøres for å sikre at de får tatt igjen tapt skolegang og får helsehjelp.