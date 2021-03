«Exit»-Agnes om kvinner og økonomi: – Viktig at kvinner står på egne bein

Agnes Kittelsen, som spiller karakteren «Hermine» i «Exit», håper sesong to kan bidra til å opplyse kvinner om økonomi.

Hun mener det ikke bare er i finansbransjen det er forskjell på kvinner og menn innen økonomi og hva de har i formue.

«EXIT»: Agnes Kittelsen spiller karakteren «Hermine» i NRK-suksessen «Exit». Foto: Margrethe Miljeteig

– Det jeg kunne ønske meg at de lærer, er at kvinner må være ganske nøye med å sørge for seg selv.

Karakteren «Hermine» har ikke fullført studiet og har heller ingen jobb. Når det blir slutt mellom henne og «Adam», får hun det tøft økonomisk og må tenke flere løsninger.

– Viktig å være autonom

Kittelsen håper denne sesongen kan bidra til at flere kvinner stiller seg noen spørsmål:

– Står bilen på de? Hva vil det si med tanke på forsikringspoeng? Har man gått inn som medeier i leiligheten? Og har man økonomisk forsikret seg selv?

Hennes karakter «Hermine» får virkelig kjenne på hvordan livet kan snu opp ned. «Hermine» starter sesong én med mann og stort hus, men ender opp med å flytte inn i en liten leilighet og må forsørge seg selv.

Derfor mener Kittelsen at også kvinner ikke skal være økonomisk avhengig av noen.

– Det er viktig at kvinner står på egne bein. Så kan man selvfølgelig være i et forhold og gifte seg og ha de tingene der, men jeg tror det er viktig å være autonom, forteller hun til God kveld Norge.

– Alt blir tatt bort

I tillegg til at karakteren «Hermine» må starte helt på nytt i «Exit», så mister hun også sitt barn i syvende måned.

SPONTANABORT: Agnes Kittelsen synes det var emosjonelt å spille inn scenene der hun mistet barnet i syvende måned. Foto: NRK/Fremantle

Dette barnet var en måte å kreve penger fra hennes tidligere mann, men da kan hun ikke bruke denne metoden lenger.

Kittelsen har tidligere fortalt God kveld Norge at scenene på sykehuset ble tøft for henne emosjonelt.

Hun brukte også egne erfaringer fra da hun selv var gravid.

– Man kan prøve å sette seg inn i situasjonen når man venter barn og man er nervøs og gleder seg, så blir alt tatt bort, fortalte hun da.