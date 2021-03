Dette avgjør om Viggo Kristiansen blir løslatt

Blant statsadvokatens argumenter for at Viggo Kristiansen (43) ikke skal løslates, er at Gjenopptakelseskommisjonen var uenige. Det får Kristiansens forsvarere til å reagere.

Det har gått en måned siden nyheten om at Kristiansen, som i 2002 ble dømt til 21 års forvaring for drapene i Baneheia, får saken sin gjenåpnet.

Få dager etter at kommisjonens avgjørelse ble kjent, valgte Kristiansen å begjære seg prøveløslatt – noe han ikke tidligere har ønsket.

Siden har saken blitt overført fra Agder statsadvokatembeter til Oslo, og fra Agder lagmannsrett til Borgarting.

De to statsadvokatene som har overtatt saken, Andreas Schei og Johan Øverberg, vil bruke hele våren på å sette seg inn i den.

De skal foreslå for Riksadvokaten om påtalemyndigheten nå skal be om frifinnelse for Kristiansen eller om de vil gjennomføre en full ny ankesak.

To hovedpunkter

Samtidig har de, uten inngående kjennskap til saken, måttet ta stilling til Kristiansens begjæring om løslatelse. Den har de allerede motsatt seg, og i forrige uke begrunnet de synet sitt overfor lagmannsretten.

Nå har Kristiansens forsvarere, advokaten Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, levert sitt svar til statsadvokaten.

I svaret, som TV 2 har fått tilgang til, peker forsvarerne primært på to årsaker til at Kristiansen bør løslates umiddelbart.

Hovedregelen er, ifølge forsvarerne, at en domfelt skal løslates når straffesaken gjenåpnes. Kristiansen har åpenbare motiver for ikke å begå kriminalitet dersom han løslates nå. Ifølge forsvarerne vil han være i «et samfunnsmessig glasshus», særlig i perioden frem til påtalemyndigheten har avgjort hva som skjer med saken hans.



«Skulle Kristiansen så mye som å pådra seg en parkeringsbot, ville han blitt eksponert på førstesiden av landets aviser og mediehus i løpet av minutter», skriver forsvarerne.

VIL UT: Viggo Kristiansen forventer å bli løslatt. Foto: Eivind Pedersen

Flertall og mindretall

I begrunnelsen for hvorfor Kristiansen bør sitte fengslet, peker statsadvokatene blant annet på at Gjenopptakelseskommisjonen var delt i et flertall på tre og et mindretall på to.

Forsvarerne mener at statsadvokatene dermed «fokuserer på det underordnende fremfor det overordnede».

«Det har ingen plass i norsk rett at en skal se vekk fra flertallets avgjørende vurdering, og la mindretallets vurdering sperre for en viktig konsekvens av flertallets avgjørelse, herunder at dette taler tungt for løslatelse», skriver de.

Statsadvokat Schei svarer overfor TV 2 at lagmannsretten er nødt til å basere seg på kommisjonen når de, i forbindelse med løslatelsen, skal vurdere sannsynligheten for at Kristiansen er rettmessig dømt.

– Og da mener vi at retten må ta i betraktning at dette er en dissensavgjørelse. Kommisjonen er så delt på midten som de kan være, og også flertallet tilkjennegir at enkelte omstendigheter kan peke i retning av at han er skyldig, sier han.

Innstilt på fire nye år

Videre mener statsadvokatene at en eventuell forlengelse av forvaringsstraffen til Kristiansen må tas med i betraktning.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei har sammen med kollega Johan Øverberg fått Baneheia-saken på sitt bord. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kriminalomsorgen har innstilt på en forlengelse av forvaringen med fire år. Dersom påtalemyndigheten deler det synet, skal Asker og Bærum tingrett avgjøre en eventuell forlengelse innen juni.

Den prosessen skjer i utgangspunktet uavhengig av den gjenåpnede saken mot Kristiansen, og påtalemyndigheten har ikke avgjort om de vil be om en forlengelse.

«Dette er i seg selv en grunn til at påtalemyndigheten ikke kan gå inn for løslatelse på nåværende tidspunkt», skriver statsadvokatene.

Forsvarerne mener imidlertid at det ikke vil være mulig å be om en forlenget forvaringsstraff, fordi det etter gjenåpningen er knyttet så stor usikkerhet til Kristiansens dom.

Dessuten poengterer de at Kriminalomsorgen sin innstilling bygger på vurderinger som er gjort før Kristiansens sak ble gjenåpnet.

«Når kommisjonen har påpekt at de avgjørende bevisene er så svekket at dommen ikke lenger kan stå seg, så kan selvsagt ikke den samme dommen tjene som grunnlag for fortsatt forvaring. Den enste løsning må da bli å løslate Kristiansen», skriver forsvarerne.

Igjen er Schei uenig:

– Om påtalemyndigheten skal be om en forlengelse av forvaringen, må vi komme tilbake til. Men i vurderingen av en løslatelse er det naturlig at retten ser på alvoret i saken og lengden på straffen som er idømt. Den skiller seg fra andre gjenåpnede saker der et mulig hensyn til samfunnsvern ikke gjør seg like gjeldende, sier han.

Uenige om bevisførsel

Dersom påtalemyndigheten skulle komme til å be om en forlengelse av forvaringen, vil den saken komme opp for retten før en eventuell ny ankesak mot Kristiansen.

I så fall mener Sjødin at Kristiansen må få anledning til å føre bevis for sin uskyld allerede i forlengelsessaken. Det er ikke Schei enig i.

– Det er vanskelig å tenke seg en forlengelsessak med full bevisførsel rundt hva som skjedde i Baneheia. I utgangspunktet er det sånn at den opprinnelige dommen legges til grunn når man vurderer om forvaringen skal forlenges, sier han.

– Også i saker som er gjenåpnet?

Ja, i utgangspunktet så mener vi det. Men dette får vi komme tilbake til hvis spørsmålet om forlengelse av forvaring blir aktualisert.

Varsler anke

Det er ventet at Borgarting lagmannsrett svarer på om Kristiansen skal løslates eller ikke, mot slutten av uka eller i neste uke.

Sjødin er åpen om at Kristiansen forventer en løslatelse.

– Blir han skuffet om ikke han blir løslatt nå?

– Ja, det tror jeg at han vil bli. Han har ventet i mange år på dette, sier Sjødin.

– Hva gjør han hvis lagmannsretten ikke løslater ham?

– Da er det naturlig at Høyesterett ser på saken, sier han.