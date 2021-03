Jubler over sponsorens absolutte krav: – Det var på tide

Mandag ble det klart at Coop blir ny hovedsponsor for kvinnelaget til Team Hitec Products. Laget skifter navn til Team Coop Hitec Products, og det eksisterende herrelaget kommer til å samarbeide tett med kvinnelaget.

Coop satte som krav at kvinnene skulle ha helt like vilkår som herrene for å gå inn som sponsor. Det bekrefter Team Manager Karl Lima overfor TV 2.

– Vi får mye bedre vilkår for jentene enn tidligere. Coop satte som et tydelig krav at jentene skal ha samme vilkår som herrene, og det vil hjelpe oss å satse mye hardere enn det vi har gjort tidligere, forteller Lima til TV 2.

– Så nå kan du garantere at jentene vil tjene akkurat det samme som herrene på laget?

– Ja, de får akkurat de samme vilkårene. Det var en betingelse for at Coop nå går inn at de får helt like lønnsvilkår som herrene, slår han fast.

Mener det var på tide

Mari Mohr og Pernille Feldmann er to av tre kvinnelige sykkelprofiler fra Stavanger-regionen som kommer til å sykle under et nytt lagnavn framover.

De jubler over det absolutte kravet fra den nye hovedsponsoren om å gi kvinnene og herrene lik lønn.

– Det er jo veldig bra, og viser at vi går i riktig retning når det gjelder utviklingen av damesyklingen. Vi trengte det nå, slår Mari Mohr fast.

– Var det ikke litt på tide at dere fikk de samme vilkårene som herrene?

– Jo, men damesyklingen har ikke vært like stor som herresyklingen like lenge. Det gir jo mening at det har tatt tid, men samtidig er det veldig bra at det skjer nå. Som små jenter er det alltid gøy å ha noen kvinnelige syklister å se opp til, og nå kan unge syklister vite at når de blir eldre, så får de akkurat samme muligheter som guttene. For det hadde jo vært urettferdig om det ikke var likt, svarer Mohr, og får full støtte av sin lagvenninne Pernille Feldmann.

– Vi har ikke hatt det største seniornivået blant kvinnene i Norge, men dette tror jeg bidrar til at flere kvinner i Norge kommer til å satse på sykling. Det er som Mari sier, helt på tide. Damesyklingen er blitt større de siste årene, og da må det være mer likhet enn det har vært tidligere, mener Pernille Feldmann.

TEAM COOP: Pernille Feldmann og Mari Mohr tjener det samme som gutta på laget. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

– Bra med mer likestilling i sykkelsporten

Den oppfatningen deles også blant gutta på laget. Eirik Lunder, som har ambisjoner om å sykle Tour de France om noen år, gleder seg over at jentene får samme lønn som gutta.

– Jeg synes det er bra at det begynner å bli mer likestilling i syklingen. Det samme har vi sett i mange andre idretter de siste årene. Jeg synes det er fantastisk at Coop kommer inn som sponsor med et slikt initiativ. Det får løftet bredden i Norge på et høyere nivå, både på herre -og kvinnesiden, mener han.

– Hva betyr det for sykkelsporten på sikt?

– For kvinnene betyr det veldig mye, og like mye for norsk sykkelsport. Å bli bedre i bredden gjør jo at det gir muligheter til flere syklister som ønsker å satse. Det er vanskelig og dyrt å satse på sykling, og at jentene får denne muligheten er bare helt fantastisk. Det vet jeg selv da jeg fikk muligheten til å satse fulltid på sykkel. Jeg synes det er utrolig bra, sier Lunder.

Viseadministrerende direktør i Coop Norge, Gøril Joys Johansen, mener kravet fra butikkkjeden for å gå inn som sponsor var helt på sin plass.

– I praksis betyr det at kvinner og menn får lik lønn. Og at de skal få lov til å være med i den typen sykkelritt som menn også er med i. Der ligger man i sykkelsporten et godt stykke bak. Det er jo fortsatt sånn at kvinnene kun får sykle den siste etappen av Tour de France, for eksempel. Og det er mange andre sykkelritt som er forbeholdt menn. Vi står overfor en stor endring nå, og den endringen vil vi bli med på. Kvinner og menn skal ha like muligheter, konkluderer hun.

Skal samkjøre kvinne -og herrelaget

Ifølge Lima ble kravet innfridd uten diskusjoner og betenkningstid.

– Nei, dette er noe vi har ønsket i mange år. Men vi har måttet bruke nesten alle pengene på reising og nå i det siste covid-19-testing. Men nå får vi mer penger som også brukes på jentene, sier han fornøyd.

Håvard Tjørhom, som blant annet har en fortid som landslagstrener i alpint, og trener på Olympiatoppen, ble hentet til sykkelsatsningen i fjor sommer.

Nå ser han frem til å samkjøre satsningen både på kvinne -og herresiden i laget.

– Vi ønsker å samle kreftene, men samtidig vil det være sånn at de har ulike rittprogram, og vi må legge til rette for et støtteapparat for begge lagene, men vi skal samkjøre det vi kan, poengterer han.