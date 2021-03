Blir ikke prioritert: – Spørsmålet er ikke om, men når jeg må i karantene igjen

Barnehageansatte i Oslo er yrkesgruppen i Norge som er mest utsatt for smitte. Men for FHI er det ikke aktuelt å prioritere vaksinering etter smittefare.

– Jeg har ikke lyst til å gå på jobb lenger. Jeg skulle ønske det var stengt.

Det sier støttepedagog i bydel Sagene, Lene Karbøl.

Karbøl jobber i to forskjellige barnehager. Jobbsituasjonen gjør at hun er ekstra bekymret for å bli smittet.

KARANTENE: Lene Karbøl har vært i karantene fire ganger. Foto: PRIVAT

– Dersom jeg blir smittet, så kan det gå ut over så mange. Kanskje tar jeg smitten med fra en barnehage til en annen. Kanskje smitter jeg datteren min, som igjen tar det med til sin barnehage.

Venter stadig på telefon

Sjansen for at Karbøl blir smittet er stor.

Gjennom jobben har hun vært utsatt for fem personer som senere har vist seg å være smittet. Jobben hennes har satt henne i karantene tre ganger. Barnehagen til datteren har satt henne i karantene ytterligere en gang.

– Det er skummelt å hele tiden vente på en telefon fra smittesporing. Spørsmålet er ikke om jeg må i karantene igjen, spørsmålet er når jeg må i karantene igjen.

Denne uken er en kohort i en av barnehagene Karbøl jobber i tatt ut i karantene.

Ny statistikk fra FHI viser at barnehageansatte i Oslo er yrkesgruppen i Norge med størst risiko for å bli smittet av korona.

Over 2,5 prosent av alle ansatte i barnehager i Oslo har blitt smittet. Nå roper barnehageansatte om å bli prioritert i vaksinekøen.

Slik vaksineprogrammet er i dag, vil Karbøl bli tilbudt vaksine i juni.

Fortsetter med aldersprioritering

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, forteller at det ikke ligger an til at det vil bli gjort noen yrkesprioriteringer i vaksinestrategien.

– Hver uke får vi henvendelser fra ulike yrkesgrupper som vil frem i køen. Smittefare er et moment, men risikoen for å bli alvorlig syk dersom man blir smittet teller mer.

IKKE AKTUELT: Overlege i FHI, Preben Aavitsland, forteller at det ikke er aktuelt å prioritere smitteutsatte yrker. Foto: Tor Erik Schrøder

Aavitsland forteller at FHI vil fortsette med dagens prioriteringsliste.

– Vi fortsetter med prioritering etter alder og sykdom. Det går dessverre altfor sakte nedover i prioriteringsrekkefølgen.

En prioritering av barnehageassistenter vil få konsekvenser for andre grupper, ifølge Aavitsland.

– Vi håper å straks komme i gang med personer med risikofylte tilstander som kreft og transplantasjon, samt alle som er 65-74 år. Disse må vente enda lenger dersom vi flytter dosene til yngre personer i visse yrker.

De sårbare barna

– Det føles rart at vi får beskjed om at vi er en så viktig sektor som ikke kan være stengt, samtidig som det ikke en gang vurderes å flytte barnehageansatte frem i køen, sier hovedtillitsvalgt for barnehager i Utdanningsforbundet Oslo, Stine Sund.

RART: Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo, mener det er rart at barnehagene må holdes åpne, samtidig som de ansatte ikke er en prioritert gruppe. Foto: Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet får stadig meldinger fra barnehageansatte i Oslo som føler seg utrygge på jobb. Å vaksinere de barnehageansatte vil bety mye for både de ansatte og barna, ifølge Sund.

– Hvis barnehageansatte blir raskt vaksinert, så vil det føre til at barnehagene kan holdes åpne. Det vil kunne bety spesielt mye for de sårbare barna.

Uforsvarlig

ØKENDE: Byrådet i Oslo ser at stedig flere barnehager må stenge av koronarelaterte årsaker. Foto: Larsen, Hkon Mosvold

Tirsdag var fem barnehager i Oslo stengt av koronarelaterte utfordringer. I uke 11 var det totalt 63 barnehager som måtte stenge enkelte avdelinger på grunn av karantener.

– Vi ser at tendensen er økende. Flere bydeler melder om en arbeidssituasjon for de ansatte som nærmer seg det uforsvarlige, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

Thorkildsen skjønner ikke hvorfor det ikke vurderes å prioritere barnehageansatte.

– Min vurdering er at det minste vi kan gjøre er å vurdere om de ansatte skal rykke fram i vaksinekøen. Hvis ikke tror jeg vi kommer til å se mange stengte barnehager fremover.

Vurderer å bytte

Karbøl skulle gjerne sett at hun fikk rykke frem i vaksinekøen. Hun tror samfunnet ville vært tjent med det.

– Hvis vi blir vaksinert så vil det gjøre slik at barn og foreldre sjeldnere blir satt i karantene. Samtidig vil vi kunne ta bedre vare på de sårbare barna som det snakkes så mye om. Det er helt uforståelig at vi ikke blir prioritert etter helsearbeidere.

Hun tror ikke folk er klar over hvordan det er i barnehagene i Oslo nå.

– Jeg vet om flere som har vært inne på tanken om å bytte jobb for en periode. Ikke bare for å sikre seg fra smitte, men fordi man føler så tydelig at jobben man gjør ikke blir sett og verdsatt.