Marthe (35) og Lill (36) elsket storbylivet – så tok de et drastisk valg

Som ungdommer flest flyttet også Lill Fjeld (36) og Marthe Ødegaard (35) til storbyen for å studere etter videregående skole.

Lill hadde ventet lenge på å reise ut fra redet, oppleve friheten og bli selvstendig.

– Det var etterlengtet og ingen tvil om at man skulle ut og leve livet. Jeg flyttet med fire venninner fra Kongsvinger-regionen og hadde det veldig gøy! Det var en av de beste tidene jeg har hatt, mimrer sier 36-årigen.

Se intervjuet øverst i saken!

Marthe hadde samme studenttilværelse- og opplevelse som Lill, men etter hvert som årene gikk og studentlivet var over, var det mye som forandret seg med jobb og familieutvidelse.

«Logistikkhelvete»

– Det skjer noe når to blir til tre. Hverdag og rytme forandrer seg, det blir mye mer travelt og logistikk blir vesentlig for at det skal gå rundt, forteller hun.

Både Lill og Marthe elsket permisjonslivet i Oslo, og mimrer tilbake til trilleturer langs Akerselva med kaffen i hånden.

– Men det ble veldig tungvint når vi begynte på jobb igjen. Det var bilkø fra leilighet til barnehage, fra jobb til barnehage. Vi brukte to timer til-og-fra barnehage. Det var et «logistikkhelvete», sier Lill.

TRANGT I LEILIGHET: Mens familien utvidet, føltes det som leiligheten krympet. Foto: Marthe Ødegaard

Logistikk og plassmangel ble nøkkelordene for både Marthe og Lill sine familier. I takt med familieutvidelsen, føltes det som leiligheten krympet.

– Veldig spent

Da Marthe og ektemannen ventet barn nummer to, måtte de ta grep. Skulle de ha større leilighet i byen eller hus utenfor byen?

– Vi så hvor langt ut av byen vi kunne flytte for å få huset eller den plassen vi trengte. Da endte vi godt ut av storbyen. Så var det noen nære som fremsnakket det å flytte hjem igjen. De var gode ambassadører, smiler hun, og legger til at de har ikke angret ett sekund på avgjørelsen.

Lill var veldig spent veldig lenge, men da beslutningen ble tatt og de flyttet hjem, følte Lill at hun kom «hjem».

– Jeg tenkte hjemplassen var slik det var da jeg reiste derfra for 12 år siden, men det har skjedd så mye på de årene! Det er så hyggelig å møte gamle kjente på butikken, ha kjennskap og innsikt til stedet man bor. Det har vært utelukkende positivt!

Plutselig snudde tallene

Lill og Marthe er langt i fra de eneste som har valgt å ta med familien tilbake til hjembygda.

Tall fra regional analyse hos Telemarksforskning viser at koronasituasjonen i stor grad har påvirket nordmenns flyttemønster.

– Tidligere har vi sett at folk flytter mindre når det er kriser, for eksempel under finanskrisen i 2008. Derfor forventet vi at det ville bli mindre flytting mellom kommuner også under koronakrisen, sier seniorforsker Knut Vareide i Telemarksforskning til TV 2.

OVERRASKENDE: Utviklingen i fjerde kvartal kom som en overraskelse for seniorforskeren. Foto: Telemarksforskning

Det så lenge ut til at dette ville være fasiten, men i oktober begynte plutselig trenden å snu.

– Frem til tredje kvartal var alt ganske normalt, men så begynte flyttingen mellom kommuner å øke, sier Vareide.

– Koronaflukt fra Oslo

Utviklingen har vært spesielt markant i hovedstaden. I løpet av fjerde kvartal av 2020 var det 8785 personer som flyttet fra Oslo til en annen norsk kommune. Det er ny rekord.

– Vi har fulgt med på dette i over 20 år, men har aldri sett en så stor utvikling i løpet av et kvartal tidligere, sier Vareide.

Han er ikke i tvil om at det er korona som er årsaken til at mange velger å forlate hovedstaden.

– Det handler nok både om at Oslo har vært veldig nedstengt og at det har vært stor nedgang i arbeidsplasser. Noen flytter kanskje fordi de har mistet jobben, mens andre synes det er mindre attraktivt å bo i Oslo når smitten er så høy, sier Vareide.

Flere kommuner i nærheten av Oslo har opplevd økt innflytting, blant annet Vestfold og Telemark, Indre Østfold og Akershus.

– Det er vanskelig å vite om dette er en trend som kommer til å vare etter pandemien. Det er nok sannsynlig at innflytningstallene til Oslo vil stige etter hvert som samfunnet åpner mer opp, men det vil tiden vise, sier Vareide.

Brenner for distrikt-Norge

Lill Fjeld og Marthe Ødegaard brenner for at andre unge skal vurdere hjemdistriktene sine etter endt utdannelse og noen år med jobberfaring i byene.

– Det er tøft å ta avgjørelsen med å flytte fra Oslo eller en annen storby, men for min del kom jeg i en ny fase i livet og hadde andre ønsker, og da passet det å flytte ut av Oslo, sier Lill.

Marthe var innstilt på å pendle fra Kongsvinger til Oslo, men fikk jobb som kommunikasjonsrådgiver for Klosser Innovasjon.

– Man kan ikke sammenligne jobbmarkedet i distriktene med Oslo, for det er flere arbeidsplasser i hovedstaden, men det er flere enn du tror. Du må være litt nysgjerrig og oppsøke og næringslivet må vise frem arbeidsplassene, oppfordrer Marthe.