Joanna (47) ble innlagt med blodpropp etter vaksinering – flere titalls har tatt kontakt

For tre uker siden fikk Joanna Hauken fra Bergen første dose av AstraZeneca-vaksinen.

Etter to uker begynte hun å føle seg dårlig. Mandag forrige uke ble hun innlagt på Haukeland universitetssykehus. Der fant legene blodpropp i begge lungene.

– Jeg føler meg slapp og sliten, sier Hauken til TV 2.

Hauken er fysioterapaut og har fram til hun tok vaksinen, hatt en aktiv livsstil. Hun jogget 10-15 km flere ganger i uka, gikk turer i fjellet og var instruktør på Aktiv365.

Nå er hun bekymret for hva blodproppen kan ha ført til. Det er også andre som har tatt vaksinen.

OMTANKE: Joanna sier hun er takknemlig for alle blomstene hun har fått. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Sulten på svar

Hauken har stilt til intervju flere andre medier, først i Bergensavisen. Hun sier at hun har blitt kontaktet av svært mange etter å ha delt sin historie.

Mange av dem er bekymret for om de skal ta vaksinen, men også folk som allerede har tatt AstraZeneca-vaksinen har tatt kontakt.

– Jeg har fått rundt 50 henvendelser fra personer med spørsmål om mine bivirkninger, hvordan det var å ta vaksinen og folk som sier at de vurderer å ikke ta vaksinen, sier hun.

– Det er et stort informasjonsbehov rundt vaksinen. Det er også et stort behov for informasjon i forbindelse med at jeg fram til nå ha hatt en aktiv livsstil, og jeg er sjelden syk, sier Hauken videre.

Det var en SMS fra Bergen kommune som gjorde at hun oppsøkte legevakten med bivirkningene sine. Dagen etterpå ble hun innlagt. Hun var innlagt i ett døgn.

I SMSen sto det at kommunen tar undersøkelsen av sikkerheten til vaksinen mot covid-19 «på største alvor» og at de ønsker at ansatte som har fått vaksine i Helse Bergen, om å melde fra om eventuelle bivirkninger.

Hauken sier at folk som tar kontakt, lurer på hvor grensa skal gå for hva man skal gå til legen for.

BEKYMRET: Joanna Hauken er bekymret for framtiden. Hun håper at hun blir frisk igjen. Hun er 100 prosent sykmeldt. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Pause

Hauken mener at myndighetene bør gi mer informasjon til de vaksinerte om vanlige og uvanlige bivirkninger skriftlig.

– Jeg mener at man burde fått en SMS eller et skriftlig skriv om hva man skal forholde seg til etter man er blitt vaksinert, både hvilke bivirkninger du har og hvilke symptomer man bør kontakte lege for, sier Hauken.

Vaksineringen med AstraZeneca er foreløpig satt på pause i Norge. Til sammen har Norge oppdaget fire tilfeller hvor personer har dødd av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. De siste dødsfallene ble kjent søndag. Pasientene har hatt lavt antall blodplater og blødninger.

Om dødsfallene kan settes i sammenheng med vaksinen, er foreløpig uvisst. Fredag skal Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket bestemme om vaksineringen skal fortsette.

I forrige uke konkluderte EUs legemiddeltilsyn (EMA) med at vaksinen er trygg, men norske myndigheter valgte å vente med å eventuelt ta vaksinen i bruk igjen.

– Vi samarbeider også med eksperter i blant annet blodsykdommer, immunologi og virologi for å forstå hva som er mekanismen bak denne sykdommen, og hvordan AstraZeneca-vaksinen eventuelt kan ha bidratt til hendelsene, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Sjelden

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier at de store studiene med AstraZeneca-vaksinen ikke har vist at vaksinen gir økt risiko for blodpropp samlet sett. Dette kom sist fram i en omfattende studie fra USA der de foreløpige resultatene ble publisert mandag. Studien viser også at vaksinen gir god beskyttelse.

Det som Norge nå undersøker, er om det er sammenheng mellom vaksinen og et svært alvorlig, men sjelden sykdomsbilde med blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

Fem personer med dette sykdomsbildet har vært innlagt Rikshospitalet – tre av disse har dødd. I tillegg døde en person fra Tynset under et lignede sykdomsbilde.

IKKE FLERE BLODPROPPER: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier at de store studiene ikke har vist økt risiko for blodpropp. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hortemo sier at det er vanskelig å oppdage svært sjeldne sykdommer – selv i store studier. For å være ganske sikker på at man vil oppdage en bivirkning som oppstår hos 1 av 20 000, må studien inkludere minst 60.000 deltakere som får aktiv vaksine.

Det er mulig å rapportere om bivirkninger hos Legemiddelverket.

Legemiddelverket har så langt mottatt 2075 meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med AstraZeneca. 70 av dem er meldt som alvorlige.

– Vi får både eposter og telefoner fra folk som er bekymret. Men spørsmål rundt vaksiner må i første omgang rettes til legen fastlegen eller de som har satt vaksinen, sier Hortemo og fortsetter:

– Vi tror at risikoen for å få det sjeldne, men alvorlige sykdomsbildet er veldig liten når det er gått 14 dager etter vaksinering, sier han.

AKTIV: Joanna (47) har fram til hun ble vaksinert hatt en aktiv livsstil. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Ingen dose to

Joanna Hauken er klar på hva hun skal gjøre, dersom hun får tilbud om dose nummer to.

– Jeg kommer ikke til å ta dose nummer to, sier hun.

Hauken sier at det er et vanskelig valg å avstå fra å ta vaksine sett ut fra hvordan verden er i dag. Men siden hun fikk blodpropp etter vaksineringen, ønsker ikke hun en andre dose.

Det er foreløpig ikke kjent om det er en sammenheng mellom vaksinen og blodproppen.

47-åringen konsentrer seg nå om å bli frisk igjen. Foreløpig vet hun ikke hvilke konsekvenser blodproppen vil ha på kroppen hennes.

– Jeg er bekymret for framtiden min. Trening var livet mitt. Jeg håper at jeg kommer meg tilbake i jobb og kan leve som før igjen, sier Hauken.