Granerud tilbake til avslutningen av verdenscupen

Etter koronasmitten under VM i Oberstdorf er verdenscupvinner Halvor Egner Granerud (24) klar til å avslutte sesongen med skiflyging i Planica.

To uker i isolasjon den tyske VM-byen Oberstdorf ble etterfulgt av hjemreise og litt trening i Granåsen i Trondheim. Nå er Halvor Egner Granerud (24) fit for fight og klarert til helgens verdenscupavslutning i Planica.

– Det er veldig gledelig å ha ham tilbake. Han har fått trent bra i Trondheim og ser ut til å være i god form. Han har klart seg veldig bra gjennom koronasykdommen og har gjort alt riktig på treningsfronten. Det har handlet om lett fysisk trening og tekniske forberedelser. Når han også fikk hoppet i Granåsen, fikk vi bekreftelsen på at alt er på plass. Nå gleder hele troppen seg til å se Halvor løfte totalkula, sier Stöckl i en pressemelding.

Beskjeden om at Granerud vant verdenscupen kom mens han satt i isolasjon og nå får han i det minste muligheten til å feire triumfen etter en vanvittig sesong med elleve verdenscupseirer.

TV 2 var på plass i Granåsen da Granerud gjennomførte sine første treningshopp fredag etter sykdommen. Da var følelsen god for 24-åringen.

– Det var helt fantastisk. Det var kjempegøy. Det er første gang jeg hopper i Norge i vinter, så det var kjempedeilig. Hoppene var bra, bakken var fantastisk, sa Granerud til TV 2.

I den norske troppen er det også gjort plass til 20-åringen Benjamin Østvold, som hoppet 150 meter i Zakopane nylig.

– Dette blir gøy. Da Andreas Vilberg (trener) kom og fortalte at jeg var tatt ut, så trodde jeg egentlig ikke på han. Jeg fikk høre at jeg var i diskusjonen, men det er fortsatt litt surrealistisk at jeg skal nedover til Planica. Det er første gang jeg hopper skiflyging, sier Østvold.

Den norske troppen: Østvold, Granerud, Johann André Forfang, Robert Johansson, Marius Lindvik, Daniel-André Tande.