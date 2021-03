TV 2s ekspert: Disse bør starte mot Gibraltar

Under mandagens landslagstrening på Marbella ble TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, utfordret til å sette opp sin startellever for VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar i løpet av to minutter.

Se video av vurderingen øverst i artikkelen

Keeper: Rune Almenning Jarstein

TV 2s ekspert var ikke i tvil om keeperplassen, og hadde ingen vurderinger å tilføye rundt posisjonen.

Høyreback: Julian Ryerson

– Høyrebacken er åpen, men jeg hadde valgt Ryerson fra start. Han har levert solid i Bundesliga denne sesongen, og vil nok være en veldig het kandidat til høyrebacken nå som Omar Elabdellaoui er utilgjengelig.

– Jeg har også alltid vært en stor fan av Martin Linnes. Jonas Svensson er også stabil, men jeg hadde valgt både Linnes og Ryerson foran Svensson, sier Mathisen.

Venstreback: Birger Meling

Midtstoppere: Kristoffer Ajer og Stefan Strandberg

– Men der er det ganske åpent. Leo Skiri Østigård er en midtstopper jeg har stor tro på, men ikke akkurat nå. Jeg tror Ståle Solbakken ser at han har bedre alternativer. For det kan bli litt vel ungt med Ajer og Østigård, sier eksperten.

Sentral midtbane: Fredrik Midtsjø og Patrick Berg

– Her ville normalt sett Sander Berge og Mathias Normann vært førstevalgene, vil jeg tro. Men ingen av disse er med. Så hva gjør han da? Kommer han til å gå for Fredrik Midtsjø? Det kan fort være. Jeg håper at han får en sjanse på den norske midtbanen, forteller Mathisen.

Eksperten måtte tenke seg lenge om når det kom til midtbanen. Han tror det er det mest usikre valget før onsdagens kamp.

– Jeg tror vi gir Patrick Berg muligheten fra start. Han var fantastisk for Bodø/Glimt og fortjener da kanskje en mulighet for det norske landslaget. Og så kan det være han dytter Martin Ødegaard ned sentralt. Det kommer an på formasjonen, sier Mathisen og legger til:

– Morten Thorsby er en litt annerledes spillertype enn Berg og Midtsjø, og om Solbakken vil ha litt mer kraft inn på den sentrale midtbanen kan han fort bli valgt. Han har spilt mye for Sampdoria i 2021, og på denne samlingen med Berge og Normann ute, så vil nok Thorsby få bra med spilletid.

Offensiv midtbane: Martin Ødegaard

– Det kan også være at Martin Ødegaard kan bli brukt i en slags dyp rolle. Samtidig vet Solbakken hvor god han kan være i en tier-rolle, slik som han spiller i Arsenal nå.

Høyrekant: Alexander Sørloth

– Han kommer ikke til å spille kant, og der kan også Joshua King bli valgt. Men jeg tror at Sørloth kommer til å spille disse kampene, for han har vært så god for Norge. Og har noen ferdigheter som er unike i motstanderens boks. Han kan komme litt inn i banen og bli en spiss nummer to. Jeg tror han vil ha Sørloth, Braut Haaland og Ødegaard samtidig.

Venstrekant: Mohammed «Moi» Elyounoussi

– Han har vært bra for Norge når han har spilt. Han var god for Celtic mot Rangers, og det rapporteres at han er i veldig god form, til tross for at han ikke har spilt alt der borte.

Spiss: Erling Braut Haaland

– Han kan score mål på alle mulige måter, og kommer her med enda mer selvtillit enn på sist samling. Han gjør nok at Gibraltars forsvarere ikke sover godt. Spørsmålet er bare hvor mange mål han kommer til å score.

Jespers lag i 4-2-3-1:

Almenning Jarstein

Linnes-Ajer-Strandberg-Meling

Berg-Midtsjø

Sørloth-Ødegaard-Elyounoussi

Haaland