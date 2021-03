Landslagstrener Petter Thoresen og ishockeylandslaget skal endelig samles for første gang på over ett år. Forrige gang landslaget var samlet var i februar 2020.

Nå har Thoresen tatt ut bruttotroppen før VM i Riga i mai. Den skal kuttes ned til 28 spillere som skal spille mesterskapet.

Se bruttotroppen nederst.

Hele 34 spillere fra bruttotroppen spiller til daglig i Fjordkraft-ligaen, men forrige uke bestemte Norges Hockeyforbund å avslutte årets sesong. Det har ikke blitt spilt kamp i ligaen siden 7.januar.

– For spillerne så gjelder det å motivere seg på nytt. Nå vet spillerne at det blir et VM og de har et mål frem i tid, men utfordringer blir det. Det har det vært i hele år, men vi må leve med det og se positivt på at vi skal gjøre det beste ut av situasjonen, sier Petter Thoresen til TV 2.

Her er den foreløpige planen for camp-Thoresen:

Tirsdag etter påske skal spillerne som er ferdige med klubbspill møtes etter all sannsynlighet i Lillehammer. Der skal de trene sammen før avreise til Danmark i begynnelsen av mai hvor planen er å spille treningskamper. Deretter går turen til Riga for et par treningskamper før VM braker løs.

– Det er veldig viktig at vi får treningskamper nå så spillerne kommer i gang med kamptempo. Alle vet at når man setter ned skøytene i et A-VM går det veldig fort. Det er høy kvalitet på spillerne og vi trenger den tiden nå framover, forteller Thoresen.

Frisk Asker-spiller og landslagsaktuelle Thomas Valkvæ Olsen har ikke spilt kamp siden 2.januar og de nybakte seriemesterne har foreløpig treningsnekt frem til 11.april. Nå gjøres siste forberedelser før han gjenforenes med landslagskompiser.

– Det blir mye løping og så har jeg fått tak i noen vekter. Det er vel det det går i, sier Valkvæ Olsen til TV 2 og legger til:

– Du kan trene så mye kondisjon og styrke du vil, men med en gang du går på is så blir det noe helt annet. Da blir man ganske sliten uansett hvor mye man har trent før det. Det kommer til å ta litt tid før det sitter igjen.

Bruttotroppen

Målvakter Jonas Arntzen, Ørebro Henrik Fayen Vestavik, Frisk Asker Jørgen Hanneborg, Stjernen Henrik Haukeland, Farjestad Henrik Holm, Stavanger Tobias Johansen, Vålerenga

Backer Sondre Bjerke, Storhamar Sondre Bolling Vaaler, Frisk Asker Christian Bull, Krefeld Daniel Bøen Rokseth, Stavanger Stefan Espeland, EC Salzburg Ole Julian Holm, Cleveland Monsters Jonas Holøs, Linköping Johannes Johannesen, Düsseldorf Max Krogdahl, Frisk Asker Christian Kåsastul, AIK Erlend Lesund, Rögle Emil Lilleberg, Sparta Håkon Løken Pedersen, Sparta Håkon Nilsen, Manglerud Star Mattias Nørstebø, Mora Sverre Rønningen, Lillehammer Adrian Saxrud Danielsen, Innsbruck Sander Vold Engebråthen, Storhamar Kristian Østby, Stavanger