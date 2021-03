Politiet: Slik opererer den nye MC-klubben i Norge

Streng kodeks og grov vold. Det er blant tingene som kjennetegner MC-klubben Satudarah, som ifølge politiet forsøker å få fotfeste i en ny norsk by.

21. mars i fjor, en drøy uke etter at regjeringen stengte Norge for å unngå smittespredning, ble Satudarah MC Oslo stiftet, ifølge politiet.

Siden 2018 har de jobbet med å etablere seg i hovedstaden.

Da hadde MC-klubbens første avdeling i Norge, Stavanger-avdelingen, allerede eksistert siden 2014.

Oslo-avdelingen tok raskt tilhold i et gult klubbhus på Bjørkelangen i Aurskog-Høland, en times kjøring fra Oslo, men etter bare noen måneder ble de kastet ut.

KLUBBLOKALET: I noen få måneder i fjor sommer var dette lokalet til MC-klubben Satudarah, som politiet har fryktet skal få fotfeste i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer FORLATT: Et halvt år etter at Satudarah ble kastet ut, er det for tiden ingen som holder til i lokalet. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Nå står fem personer tiltalt i Nedre Romerike tingrett i en vold- og trusselsak der påtalemyndigheten mener de har opptrådt som en kriminell gruppering. Tre av mennene kobles til Satudarah.

Ifølge påtalemyndigheten kidnappet de en mann og utsatte ham for omfattende vold i fjor sommer.

De nekter alle straffskyld, og over påske vil de få sin dom.

Blant politiets beviser i saken er logger fra ulike chattegrupper der personer de knytter til Satudarah, snakker sammen.

I samtalene har den utpekte presidenten delt en nyhetsartikkel fra TV 2, som handler om en mann som er dømt til forvaring for å ha skutt mot dørvaktene på utestedet Blå i Oslo.

Sammen med lenken til artikkelen skriver lederen at den forvaringsdømte gjerningspersonen er «en av våre fra Oslo».

Oppfordres til telefonbytte

De skriver også om en ny etterretningslov som gjør det mulig å lagre metadata i 18 måneder. Medlemmene oppfordres til å bytte telefon og sim-kort ofte.

I chatteloggen er det funnet flere bilder av klesplagg med Satudarah-logo.

Under rettssaken, som ble avsluttet i forrige uke, vitnet en av politiets fremste eksperter på det norske MC-miljøet. Han ønsker ikke at navn og bilde publiseres av hensyn til jobben han gjør.

Mye av informasjonen de presenterte for retten, har aldri tidligere vært kjent for offentligheten.

Eget regelsett

Satudarah er en såkalt enprosentklubb. Det er en betegnelse som enkelte MC-klubber selv bruker – ikke noe myndighetene kaller dem.

Enprosentklubbene og deres medlemmer definerer seg selv som den ene prosenten av befolkningen som ikke ønsker å følge samfunnets lover og regler. I stedet har de sitt eget regelsett.

Etter en lengre rettsprosess ble Satudarah og deres støtteklubber ulovliggjort av Nederlands øverste domstol fordi aktivitetene deres utgjorde en trussel mot offentlig ro og orden, samt borgernes trygghetsfølelse.

Satudarah MC Satudarah MC er en internasjonal enprosent MC-klubb etablert i Moordrecht i Nederland i 1990.

De syv første medlemmene var av malukansk opphav. Maluku-regionen tilhører Indonesia og ble kolonisert av Nederland på 1600 tallet, men senere uavhengig i 1950.

Satudarah betyr «one blood», noe som gjenspeiler klubbens medlemsmasse, som er multietnisk, i motsetning til tradisjonelle 1 prosent MC-klubber.

En oversikt fra Europol fra 2019 viser at klubben har 54 avdelinger i Europa. Dette er trolig redusert etter at Satudarah og deres støtteklubber ble ulovliggjort i Nederland av landets høyesterett i 2020.

Det finnes to fullverdig avdelinger i Norge, en i Stavanger og en i Oslo, samt en prospektavdeling i Kristiansand. Kilde: Politiet

I Norge har politiet de seneste årene fryktet at Satudarah skal få fotfeste.

Ifølge Kripos er en såkalt prospektavdeling i Kristiansand inne i en prøveperiode på veien mot å bli fullverdige medlemmer av klubben.

Tydelig rollefordeling

I likhet med mange andre MC-klubber er Satudarahs mange avdelinger bygget opp i et hierarkisk system. På toppen sitter en president, og under der en visepresident.

Hver avdeling må også ha en såkalt «sergeant-at-arms», som er ansvarlig for sikkerhet og har myndighet til å disiplinere medlemmene i egen avdeling.

FORBUDT: Satudarah MC, her avbildet utenfor en domstol i juni 2018, ble i fjor ulovliggjort som organisasjon i sitt eget hjemland Nederland. Foto: Robin Van Lonkhuijsen / AFP / NTB

Vedkommende må også ha oversikt over avdelingens eventuelle konfliktbilde, og i mange klubber er det personen i denne rollen som har ansvaret for våpen, ifølge politioverbetjenten som vitnet i retten.

– Det er en ekstremt streng indre justis i klubbene, med til tider grov vold. Medlemmene er ofte del av aktiviteter som bringer dem på kant med loven, sa han under sin forklaring.

Nederst på rangstigen

Under klubbpresidenten i hierarkiet har avdelingene også en kasserer med ansvar for økonomi og klubbmedlemmer. I tillegg har de en «road captain», som har ansvar for reiser og ordner med praktiske ting som for eksempel billetter.

Under ledelsen har klubbene vanlige medlemmer, og under det igjen har de «prospects». De er nederst på rangstigen og anses som ren arbeidskraft for avdelingen.

En «prospect» skal normalt være tilgjengelig døgnet rundt, og belønningen er at man senere kan bli tatt opp som et fullverdig medlem.

PROSPEKT: Slik ser Satudarah-vesten ut for dem som har status som prospekt, her illustrert gjennom Helsingborg-avdelingen. Foto: Politiet Les mer MEDLEM: Og slik ser den ut for et fullverdig medlem. Foto: Politiet Les mer

Under «prospects» igjen finner man «hangarounds». De er ikke egentlig tilknyttet avdelingen, men «henger rundt» for å vurdere om de er motiverte nok til å forsøke å bli tatt inn som «prospects».

Hierarkiet er med andre ord likt det politiet kjenner igjen fra andre enprosentklubber.

Kort rekrutteringsperiode

Det som derimot skiller Satudarah fra mer kjente klubber som Bandidos og Hells Angels, er at det ifølge politiet er langt større gjennomtrekk i organisasjonen.

Dessuten er rekrutteringsperioden i Satudarah kortere enn i de andre enprosentklubbene.

En tredje ting som skiller Satudarah fra de andre, er at interessen for motorsykler synes å være mindre i denne enn i andre klubber.

– Med Satudarah mistenker vi at hovedfokuset er profitt og å være en del av et narkotikaopplegg. I Norge gjelder dette særlig cannabismarkedet fordi prisen på stoffet er dyrere her enn i andre skandinaviske og europeiske land, ifølge politioverbetjenten.

Satudarah MC sine egne regler THE BIKER COMMANDMENTS Never touch a brother´s lady Never steal from a brother Never take a brother´s business Never betray a brother Never question a brother Never speak bad about a brother Never speak about the club outside the club Never speak to the police Never use your club´s name in your business Never use your club´s name to benefit yourself Always show your colours respect Always fight for your colours Always respect a brother Always protect a brother´s family Always be yourself Always wear your colours with pride Always obey and follow the rules made by your club Always speak good about all your brother´s Always be the brother you are saying you are Always stay LOYAL to your club & brothers

Han mener at Hells Angels og Bandidos ikke ser på Satudarah som en fullverdig MC-klubb.

– De anser dem ikke som en trussel mot sine markeder. Samtidig trådte Satudarah inn på et litt heldig tidspunkt. Andre klubber ønsker gjerne å ligge litt lavt fordi de frykter et forbud mot enprosentklubber, slik man har fått i Nederland, sier han.

Penger inn i fengsel

Gjennom etterforskningen har politiet avdekket at en person som står tett på den utpekte Oslo-presidenten, har overført flere pengebeløp til personer som kobles til Satudarah mens de har sittet i fengsel.

I den nylig avsluttede rettssaken la aktor Andreas Schei ned påstand om straff for de fem tiltalte. Påstandene spenner fra 15 måneder til tre års fengsel.

Forsvareren til klubbpresidenten, advokat Trygve Staff, sier til TV 2 at han avstår fra å kommentere denne saken.