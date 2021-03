Monica (54) døde av blodpropp: – Hun var et sosialt midtpunkt

Søndag ble det kjent at ytterligere to personer har dødd med blodpropp kort tid etter at de fikk koronavaksinen fra AstraZeneca.

Den ene av disse var Monica Aafløy Hansen (54). Hun opplevde å få sterk hodepine fredag. Ifølge Avis Oslo ble hun lagt inn på Rikshospitalet i Oslo lørdag, men livet sto ikke til å redde.

TV 2 omtaler dødsfallet i samtykke med hennes bror.

SATT VAKSINER: Monica Aafløy Hansen satt vaksiner i bydel Østensjø i Oslo i tiden før hun gikk bort. Foto: Privat

Aafløy Hansen jobbet som legeassistent på Skullerud i Oslo, og har de siste ukene satt vaksiner. Som helsepersonell fikk hun etter hvert også en vaksine selv den 8. mars.

Nå undersøker helsemyndighetene om det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet.

– Flink til å samle venner

TV 2 har vært i kontakt med mange av Aafløy Hansens venner, som alle har svært mye pent å si om sin venninne.

Aafløy Hansen vokste opp i Sandefjord, og flyttet til Oslo for å bli journalist. Hun jobbet lenge i ukebladet Hjemmet, før hun for få år siden tok sluttpakke fordi hun hadde lyst til å jobbe som guide i Oslo.

Da pandemien gjorde det vanskelig å leve av turister, tok hun helsesøsterkurs og meldte hun seg frivillig til å jobbe som legeassistent.

Det var i denne jobben hun etter hvert fikk en vaksine fra AstraZeneca. Legemiddelverket opplyste søndag at pasientene som døde, hadde kombiansjonen blodpropp, blødninger, og lavt antall blodplater i tillegg til at de har fått vaksinen. Dette er et sykdomsbilde man også så hos helsearbeideren som døde tidligere i forrige uke.

HAGEFEST: Monica Aafløy Hansen arrangerte ofte hagefester for vennegjengen sin. Foto: Privat

– Hun var en av mine beste venninner. Hun var så frisk og fin. Dette er så urettferdig, sier Hanne Utigard.

Hun har kjent Aafløy Hansen i mange år, og beskriver henne som en «utrolig sammensatt person».

– Hun hadde et veldig bevisst forhold til verden. Hun var sarkastisk, morsom, og skarp i samme person. Og hun var veldig flink til å samle venner. Hun var et sosialt midtpunkt, sier Utigard.

Holdt mange hagefester

Flere av vennene TV 2 snakker med trekker spesielt frem en rekke fester som Aafløy Hansen arrangerte. Festene hadde ofte tema, og Aafløy Hansen var et knutepunkt for flere vennegjenger.

Hun var også svært opptatt av kongehus.

– Hun arrangerte middagsselskaper med forskjellige temaer. I ti år arrangerte hun sammen med mange venner en fest den 17. november, til minne om da dronning Elisabeth ble dronning, forteller Lisa Reiakvam.

– Hun var utrolig raus og flink til å dele av all sin kunnskap på en inkluderende måte. Det vil bli et enormt savn for alle oss som kjente henne, sier Reiakvam.

REISEGLAD: Monica Aafløy Hansen var svært glad i å reise. Her er hun i Sofia i Bulgaria. Foto: Privat

54-åringen var også svært reiseglad, og hadde særlig kjærlighet for Italia og Roma. I senere tid tok hun også italienskkurs.

En av hennes tidligere kolleger i ukebladet Hjemmet, Ole Martin Bjørkelid, forteller at de er i dyp sorg.

– Vi er fryktelig lei oss for den beskjeden vi fikk i går. Jeg har jobbet med henne i over ti år. Det oppleves veldig urettferdig, sier han.

– Monica var en veldig stor inspirasjonskilde for veldig mange.

TV 2 har vært i kontakt med Oslo universitetssykehus. De viser til tausehetsplikten, og vil ikke kommentere dødsfallet.

Undersøker sammenheng

Helsemyndighetene ser nå på fire dødsfall knyttet til AstraZeneca-vaksinen, for å undersøke om det er en sammenheng.

De ser også på flere tilfeller av sykdomsforløpet med kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater innlagt ved OUS etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Sykdomsforløpet er ikke foreløpig sett etter vaksinering med de andre vaksinetypene.

Vaksinen fra AstraZeneca er satt på vent inntil videre. Det er FHI som bestemmer om Norge vil gjenoppta bruken. De har varslet en avgjørelse fredag denne uken.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) anbefaler fremdeles vaksinen. AstraZeneca mener det ikke er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

TV 2 har vært i kontakt med Aafløy Hansens familie, som godkjenner at TV 2 omtaler saken.