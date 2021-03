Ni dager etter FIFA-toppens møte med Qatars kronprins vant landet kampen om VM

23. november 2010: Michel Platini, sjef i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og visepresident i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) møtte Frankrikes president Nicolas Sarkozy til en planlagt lunsj i Paris.

Platini ankom det franske presidentpalasset, men han var ikke den eneste inviterte gjesten. Flere høytstående personer fra Qatar var til stede, blant andre landets kronprins, Tamim bin Hamad Al-Thani.

2. desember 2010: Ni dager etter Platinis lunsj-møte samlet FIFA-toppene seg i Zurich for å avgjøre hvem som skulle få arrangere fotball-VM i 2022.

Frankrikes fotballhelt fra EM i 1984 stemte på Qatar. Det til tross for at han hadde gitt sin støtte til USAs VM-søknad kun måneder tidligere.

Møtet i presidentpalasset førte til at Platini ble brakt inn av franske Økokrim (PNF) i 2019.

FRA TOPP TIL BUNN: Michel Platini var landslagskaptein og én av Frankrikes største fotballhelter. Etter fotballkarrieren ble han en av fotballens mektigste menn. Nå huskes han for helt andre ting. Foto: AFP

PNF hadde siden 2016 undersøkt om Qatar fikk VM som følge av korrupsjon. Etterforskningen førte til at de fattet mistanke om hva som ble snakket om i møtet mellom Sarkozy, Platini og delegasjonen fra Qatar.

Etter møtet sikret Qatar seg fotball-VM, de kjøpte fotballklubben PSG og 50 fly fra det franske firmaet Airbus. Platini har hele tiden nektet for at Sarkozy påvirket ham til å stemme på Qatar. Han har hele tiden stått fast ved at det var en avgjørelse han tok før møtet i Paris.

Platini var allerede i trøbbel etter at sveitsiske myndigheter i 2015 hadde kommet over en utbetaling fra FIFA-president Sepp Blatter. Han hadde overført to millioner sveitserfranc (rundt 18 millioner norske kroner) til Platini.

Pengene skal ifølge dem ha vært betaling for konsulenttjenester i perioden 1999-2002. Pengene ble overført kun tre måneder etter at Qatar fikk VM.

Pengeoverføringen førte til fallet for to av idrettens mektigste menn.

Begge to ble kort tid senere utestengt fra all fotball i åtte år, men straffene ble senere lavere. Blatter fikk seks års utestengelse, mens Platini fikk fire år.

UTESTENGT: Sepp Blatter ble i 2015 utestengt fra all fotball i åtte år. Senere ble dommen omgjort til seks år. Foto: Fabrice Coffrini

16 av 22 har enten blitt siktet, suspendert eller havnet i fengsel

22 edsvorne menn var de som sørget for at verdensmesterskapet havnet i Qatar. Egentlig skulle det vært 24 stemmeberettigede, men to av dem ble like før avstemmingen tatt på fersken mens de krevde penger i bytte mot stemmene sine.

13 av 22 stemte på Qatar.

I ettertid av valget har 16 av disse 22 mennene enten blitt siktet, suspendert eller havnet i fengsel. Flere av sakene kan knyttes opp mot Qatar-tildelingen.

USA, Japan, Australia, Qatar og Sør-Korea hadde alle søkt om å være arrangør for VM i 2022. Grunnen til at ingen av søkerne var fra Europa eller Sør-Amerika var FIFAs rotasjonspolitikk.

Dermed kunne ikke disse to verdensdelene avholde VM ettersom de to neste mesterskapene skulle holdes i Brasil og Russland.

Rundt 80 prosent av innbyggerne er fremmedarbeidere

Da Sepp Blatter åpnet den hvite konvolutten og viste hele verden at lille Qatar skulle avholde fotball-VM i 2022 var det flere enn Qatars motkandidater som ble sjokkerte.

SJOKK: Mange ble overrasket da FIFA-president Sepp Blatter viste verden at Qatar skulle arrangere VM i 2022. Foto: Karim Jaafar

Allerede da landet fikk mesterskapet i 2010 var det flere som stilte spørsmål om hvordan det i det hele tatt skulle bli mulig å arrangere mesterskapet i Qatar.

Stadioner, hoteller, transportmidler og annen infrastruktur var ikke på plass. I tiden etter tildelingen har det blant annet blitt bygget sju fotballstadioner, en ny by og en ny flyplass.

En annen ting som vekket oppsikt, var da det kom frem at mesterskapet skal holdes i desember. Ettersom sommervarmen strekker seg over 40 grader. Selv om fotballspillerne skånes fra varmen, har ikke dette vært tilfellet for arbeiderne som har bygget anleggene.

Rundt 80 prosent av innbyggerne i Qatar er fremmedarbeidere. De utgjør dermed en klar majoritet av landets 2,9 millioner innbyggere. Etter at Qatar sikret seg VM, har befolkningen økt med over én million mennesker.

Les tidslinjen om hva som har skjedd siden november 2010 ved å trykke på den:

Qatar-tidslinje 2010-2021: November 2010: Michel Platini, sjef i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og visepresident i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) møter Frankrikes president Nicolas Sarkozy til en planlagt lunsj i Paris. Platini ankommer det franske presidentpalasset og ser at han ikke er den eneste inviterte gjesten. Flere høytstående personer fra Qatar er til stede, blant andre kronprins Tamim bin Hamad Al-Thani. Desember 2010: Ni dager etter Platinis lunsj-møte er Fifa-toppene samlet i Zurich for å avgjøre hvem som skal få arrangere fotball-VM i 2022. Frankrikes fotballhelt fra EM i 1984 stemmer på Qatar. En stemme han i senere tid ikke har lagt skjul på å ha avgitt. Januar 2011: Daværende FIFA-president Sepp Blatter sier at mesterskapet trolig vil bli holdt om vinteren. Juni 2011: Medlem i FIFA eksekutivkomite Mohamed Bin Hammam fra Qatar blir funnet skyldig i korrupsjon. Han blir utestengt fra all fotball for resten av livet sitt. Juli 2012: FIFA setter leder av etikkomiteen Michael Garcia til å jobbe frem en rapport om anklagene om korrupsjon. September 2014: FIFA nekter Garcia å publisere den 350-sider lange rapporten han har laget. FIFA publiserer en redigert versjon på 42 sider. Garcia taper anken mot avgjørelsen om at hele rapporten må ut og velger å si opp i protest. Mai 2015: Syv høytstående FIFA-medlemmer blir arrestert i Zurich etter mistanke om korrupsjon rundt tildelingen av VM i 2018 og 2022. Juni 2015: Sepp Blatter ferdig etter å ha ledet FIFA i 17 år. September 2015: Sveitsiske myndigheter åpner kriminalsak mot Blatter. De har funnet en betaling på to millioner sveitsiske franc til Michel Platini. Pengene skal ha vært betaling for konsulenttjenester i perioden 1999-2002, men myndighetene stusser på at betalingen skjer i 2011. Tre måneder etter at Qatar ble tildelt VM. Oktober 2015: Blatter anklager Platini for å ha endret mening etter møtet hans med Sarkozy og den qatarske delegasjonen ni dager før valget. Desember 2015: Blatter og Platini blir utestengt fra all fotball i åtte år. Denne straffen blir senere nedjustert til seks år for Blatter og fire år for Platini. Juni 2017: FIFA slipper endelig hele rapporten Michael Garcia hadde jobbet frem. Februar 2021: The Guardian slipper sjokkrapporten som viser at 6.500 fremmedarbeidere har mistet livet i Qatar de siste ti årene. Februar 2021: Tre dager senere oppfordrer Tromsø IL Norges Fotballforbund til å boikotte VM i Qatar. Flere Eliteserie-klubber henger seg på. Brann, Rosenborg, Vålerenga, Viking, Odd og Strømsgodset oppfordrer alle til boikott. Mars: 2021 Forslaget om debatt rundt Qatar-VM blir tatt opp på fotballtinget. Dette blir kraftig nedstemt, men det blir bestemt at det 20. juni vil bli avholdt et ekstraordinært ting hvor avgjørelsen om boikott vil bli tatt.

Det tok ikke lang tid før den uavhengige globale organisasjon Amnesty kunne avsløre forholdene arbeiderne jobbet under. I over ti år har Amnesty rapportert om forferdelige bo- og arbeidsforhold og tvangsarbeid.

Bruker idretten som vaskemiddel

Et begrep som har dukket opp med jevne mellomrom rundt mesterskap i land som Russland, Hviterussland, Kina, Saudi-Arabia og Qatar er sportsvasking.

Ifølge Amnestys hjemmesider kan sportsvasking beskrives slik:

«Sportsvasking skjer når stater arrangerer eller sponser store idrettsarrangementer, klubber eller organisasjoner for å avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for.»

«Når vi referer til sportsvasking, snakker vi egentlig om en PR-kampanje som brukes til å styrke sin anseelse internasjonalt.»

Qatar er dypt økonomisk inne i PSG, samt at de har arrangert flere store idrettsarrangementer i landet de siste årene. Sykkel-VM i 2016, friidrett-VM i 2019, håndball-VM for herrer i 2015 og flere ganger VM i svømming.

I 2022 skal de etter planen avholde fotball-VM. Selve toppen av kransekaken av idrettsarrangementer.

TV 2 og Josimar besøkte Qatar i 2015. Dette kom frem:

– Vil at FIFA bruker mer av makten de har

På Den arabiske halvøy står kafala-systemet sterkt. Et system som ofte blir beskrevet som et moderne slaveri. For å få tillatelse til å komme inn i landet må man ha en avtale med en arbeidsgiver.

Det er heller ikke lov til å bytte eller slutte i jobben uten tillatelse fra arbeidsgiveren.

En stor del av arbeidsgiverne tar også passene til arbeiderne. Noe som sørger for at arbeiderne ikke kan forlate landet uten tillatelse fra dem.

Etter at kritikken mot Qatar startet å hagle fra forskjellige organisasjoner, har landet tatt viktige grep for arbeidernes rettigheter. I 2020 ble det offentliggjort at de skulle sørge for store reformer som sikret ny minstelønn og bevegelsesfrihet for arbeiderne.

Qatar har dermed klart å lette på en del av kafala-systemet, men Amnesty mener at landet ikke klarer å håndheve lovnadene tilstrekkelig.

Generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs, mener det er på tide at FIFA tar grep.

– FIFA har selv sagt at dette mesterskapet skal sørge for at situasjonen blir bedre i Qatar. Dersom de skal følge opp egne utsagn må de gjøre noe nå. De har kommet et lite stykke på vei, men det er et godt stykke igjen.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi er opptatt av menneskerettighetssituasjonen. Der mener vi at FIFA har gjort for lite. De har større innflytelse og makt enn det de har vært villig til å bruke.

– Når det er sagt, så skal det sies at det har vært en del forbedringer i Qatar. Men det tror vi er på grunn av press fra sånne som oss og avisoppslag. Nå krever vi at FIFA kommer seg på banen for å etablere et system som respekterer rettighetene til migrantarbeiderne, sier Egenæs til TV 2.

Kommer med krav til FIFA-presidenten

Mandag denne uken sendte Amnesty International et brev til FIFA-president Gianni Infantino. Der ber de om at FIFA legger mer press på VM-arrangøren for å bedre forholdene for gjestearbeiderne.

– Qatar har gjort en rekke positive reformer de siste årene, delvis som en respons til den økte granskingen etter at VM-kontrakten ble tildelt, skriver Amnesty i det fire sider lange brevet til FIFA-president Gianni Infantino.

Se Amnesty sine fem krav ved å trykke på tidslinjen under:

Amnesty sine fem krav: I brevet kommer det blant annet fram fem krav til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) for å bedre situasjonen. 1. At det gjøres en gjennomgang av kravene som er satt til VM-arrangøren og funnene som er gjort gjennom uavhengige undersøkelser. 2. At FIFA går sammen med myndighetene i Qatar og internasjonale organisasjoner for å prøve å rette opp skadene som har skjedd og gi erstatning. 3. At FIFA går gjennom egne og samarbeidspartneres handlinger og retter opp om det har skjedd en skade i FIFA-regi. 4. At FIFA bruker innflytelsen sin internt og eksternt til å påvirke Qatar til å gjennomføre arbeidsreformer som fortsatt ikke er satt i gang. 5. At FIFA forplikter seg til å inkludere menneskerettigheter i framtidige valg av vertsnasjoner.

Brevet er signert av fungerende generalsekretær Julie Verhaar i Amnesty.

– Men for ofte har ikke disse reformene blitt ordentlig iverksatt, og tusenvis av arbeidsinnvandrere fortsetter å bli utnyttet og misbrukt, heter det videre.

Dette svarer Qatars regjering

I en e-post til TV 2 skriver kommunikasjonsavdelingen til Qatars regjering følgende:

– Qatar setter stadig nye standarder for regionen og forbedrer livene til millioner av mennesker gjennom sitt omfattende arbeidsreform-program.

I e-posten går det frem at det denne uken ble innført en ny minstelønn i alle sektorer av Qatars arbeidsmarked. I tillegg kan arbeidere nå skifte jobb fritt og trenger ikke lenger utgangstillatelse for å forlate landet, ifølge regjeringen.

SMIL: Daværende emir av Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, holder VM-trofeet sammen med daværende FIFA-president Sepp Blatter etter at Qatar ble tildelt VM. Foto: Philippe Desmazes

– Over 100.000 arbeidere har vellykket byttet jobb de seks månedene siden arbeidsmobilitetsloven ble innført. Vi har forbedret helse- og sikkerhetsstandardene for arbeidstakere, styrket kapasiteten til arbeidsinspektører, og økt straffen for selskaper som bryter loven.

– Regjeringen er forpliktet til å samarbeide tett med sine internasjonale partnere, inkludert Amnesty International, for å beskytte alle arbeidere og sikre at de nye lovene blir effektivt implementert og håndhevet, skriver regjeringen i en e-post.

Amnesty ser forbedringer, men forventer mer

Et av de største problemene med endringene som er gjort i Qatar er at mange av dem er beslutninger, som fortsatt ikke er gjort til handlinger.

– Vi er glade for at Qatar har gjort positive endringer. Det at de har gjort det mulig å bytte jobb er et veldig, veldig viktig steg. Det var helt umulig tidligere. Det er vanskelig å kommentere tallet på 100.000 arbeidere, for vi vet ikke hvor mange som søkte om bytte av jobb, eller fikk avslag.

– Men det er klart at 100.000 er et høyt tall. Vi skal ikke kimse over at dette er en forbedring, sier Egenæs til TV 2.

HETE: Selv om fotballspillerne slipper sommervarmen gjør ikke arbeiderne det. I sommermånedene stiger temperaturen i ørkenlandet til over 40 grader. Foto: -

Han har likevel et håp om at tiltakene vil bli enda bedre i tiden fremover.

– Minstelønnen er også et viktig tiltak. Det er riktignok fortsatt litt for lavt i forhold til arbeidet som gjøres, det kunne godt vært litt høyere. Men det er et viktig tiltak, og det er viktig at det også gjelder dem som ikke jobber med fotball-VM. Dette er eksempler på at det er gjort fremskritt i Qatar, sier Egenæs.

– Vi setter pris på åpenheten og at de kommer med tallene. Men vi gjør som vi alltid gjør – vi ber om mer.

Frykter hva som skjer når TV-kameraene skrus av i 2022

Mange har vært redd for at Qatar vil fjerne reformene de har innført i det VM-finalen blåses av og trofeet er delt ut. Dette frykter også Amnesty.

ARBEIDER: En gjestearbeider under lunsjpause i Doha, hovedstaden i Qatar. Foto: Karim Jaafar

– Det er jo det store spørsmålet. Kommer dette til å vare? Vi ser allerede et visst tilbakeslag i ulike reformer som er foreslått. Det er et ønske om å gjøre dem mindre liberale. Frykten vår er at når TV-kameraene skrus av i desember 2022, så trekkes menneskerettighetene sakte men sikkert unna. Det som er sikkert er at vi kommer til å følge med. Vi skrur ikke av kameraene da, sier Egenæs.

– Samtidig er Qatar ganske stolt over at de går foran i regionen. Dette systemet finnes i hele gulfen, så det kan hende at Qatar har en egen interesse for å beholde reformene de har vedtatt gjennom denne perioden, sier han håpefullt.

Landslagssjefen garanterer markering

Da Ståle Solbakken tirsdag møtte til pressekonferanse før landslaget sparker i gang kvalifiseringen til Qatar-VM kunne han garanterte at det vil bli gjort en markering fra det norske landslaget.

Den nye landslagstreneren sa også at støtteapparatet og spillerne mandag hadde hatt en lengre prat om arbeidernes hverdag i Qatar.

– Vi vil presse FIFA til å være mer direkte og hardere mot myndighetene i Qatar. FIFA kan i større grad bli røffere og tøffere i kantene og stille krystallklare krav på hva som skal til for at dette arrangementet skal være godt nok, sa Solbakken.

Han fikk støtte fra Norges nye landslagskaptein Martin Ødegaard.

– Det er noe hele laget står inne for og har lyst til å være med på, sa Arsenal-spilleren.

The Guardian-tall skapte oppstand i Norge

Da The Guardian publiserte en sjokkrapport hvor de fastslo at minst 6.500 arbeidere hadde mistet livet i Qatar etter tildelingen av VM tok det ikke lang tid før stemmene ble hevet i Norge.

Men tallene har også skapt debatt. Dødsfallene gjelder kun arbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Dermed er det trolig høye mørketall. 5000 av dødsfallene har også ukjent dødsårsak.

Det går ikke frem i rapporten hva de omkomne jobbet med.

– En betydelig andel av migrantarbeiderne som har mistet livet siden 2011, befant seg i landet ene og alene fordi Qatar ble tilkjent fotball-VM, sa Nick McGeehan i FairSquare Projects til The Guardian.

Qatar nektet aldri for at tallene stemte da rapporten kom. De hevdet at det var som forventet, med tanke på hvor mange gjestearbeidere de har i landet (rundt to millioner).

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var en av de som hevet stemmet etter at The Guardian publisertes rapporten.

Les Thorstvedts kommentar her: Dødstallene i Qatar blir ukritisk kastet rundt

Dødstallene fra The Guardian fikk norske fotballsupportere til å rope varsko på sosiale medier. Tre dager senere ble Tromsø den første klubben til å foreslå at Norges Fotballforbund skulle boikotte mesterskapet. Etter hvert meldte flere klubber seg på.

Dette førte etter hvert til at spørsmålet ble tatt opp på forbundstinget. Der ble det bestemt at Qatar-spørsmålet skal avgjøres under et ekstraordinært forbundsting 20. juni. Et flertall der vil sørge for at Norges Fotballforbund er nødt til å boikotte mesterskapet.

Kilder: Amnesty, Worldometers, The Guardian, Human Rights Watch og Financial Times.