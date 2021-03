Ekspertene har talt: Den perfekte vinen til påskelammet

TV 2 HJELPER DEG: Påskelammet er kjøpt inn, men hva skal du drikke til? TV 2 hjelper deg har smakstestet seks viner for å finne den perfekte påskelamvinen.

Det er ulike meninger om hvor den beste vinen til lam skal komme fra. Noen sverger til Spania og Rioja, mens andre mener at Bordeaux og lam er det som hører sammen.

– Når jeg tenker på vin til lam, så tenker jeg med en gang at vinen må ha litt sødme, og det er rett og slett for å møte sødmen i kjøttet, sier vinkjenner Sara Døscher.

Sammen med Kjell-Gabriel Hendrichs skal Sara smake seg igjennom de seks vinene i denne testen. De to vinkjennerne driver begge hver sin vinpodkast og holder vinkurs.

– Det er ofte slik at folk tenker at de dyreste vinene er de beste, men det er ikke sånn når det gjelder mat. Det er den vinen som passer best til maten som er den beste, forteller Kjell-Gabriel.

Med i smakspanelet er også kokk og daglig leder av Code, Eirik Lillebø, som har laget lammet vinene skal passe til.

Lammet er klassisk tilberedt med rotgrønnsaker og en kremet fløtesaus.

Fra 140 til 280 kroner

De seks vinene kommer fra Italia, Spania, Argentina, Libanon og Frankrike. Det er fem viner på flaske og en kartongvin. Kartongvinen er fransk, økologisk og fra Rhône.

Prisene på flaskene er fra 139,90 kroner til 279,90 kroner. Alle vinene er anbefalt til lam. Smakspanelet smaker blindt, de vet altså ikke hvilke viner de smaker på.

Den soleklare vinneren

– Oppdraget var å finne den ideelle vin til påskelam og det har vi funnet. Men de vinene som ikke har truffet blink på å matche med lammet er ikke dårlige viner. Det betyr bare at de ikke passer nøyaktig til denne retten, sier Sara.

For det var en vin som skilte seg klart ut fra resten. Italieneren Travaglini Gattinara 2017.

– Den heva min mat opp til en annen dimensjon, roser Eirik. Resten av panelet er også svært fornøyde, og vinen får en klar sekser.

Travaglini Gattinara 2017 Pris: 279,90 Terningkast: 6 Land: Italia Basisutvalget Balanse og harmoni med lammet. Syrlig og nøyaktig lik intensitet og detaljrikdom som maten.

Viña Ardanza Reserva 2012 Pris: 275,90 Terningkast: 4 Land: Spania Basisutvalget Fyldig vin med fint med krydder og smak av tørket frukt. Litt kraftig til lammet, overdøver litt smaken.

Carrascal 2018 Pris: 179,90 Terningkast: 3 Land: Argentina Basisutvalget Litt for enkel i smaken og litt lett. Smaker av bær. Funker til lammet alene, men ikke sammen med tilbehøret. Med en liten surhet på slutten

Natural Selections Dom. le Garrigon Côtes du Rhône Pris: 529,90 Terningkast: 3 Land: Frankrike Basisutvalget Litt for enkel og ung vin til denne retten. Fruktig vin, med litt urter i seg. Mye bær og noe krydder, med en syrlig utgang.

Musar Jeune 2018 Pris: 229,90 Terningkast: 3 Land: Libanon Basisutvalget Altfor mye smak her. Syltet frukt og tørket bær. Nydelig vin i seg selv, men overdøver maten.