Død person funnet i skredområdet i Gjerdrum

Det melder politiet i en pressemelding, mandag morgen.

Totalt ti personer ble meldt savnet etter det massive leirskredet i Gjerdrum onsdag 30. desember i fjor.

De pårørende til den siste savnede personen er orientert om funnet.

Politiet jobber nå med å frigjøre avdøde fra skredet. Vedkommende ble funnet i den nedre delen av raset, ved RV120, av en gravemaskinfører fra NVE.

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier til TV 2 at han håper dette kan hjelpe bygda med å bearbeide den tragiske hendelsen.

– Det er selvfølgelig en lettelse at alle ti savnede er gjort rede for. Det har betydning at alle er funnet. Da kan vi holde begravelser, og sette noen flere punktum, sier han.

Kvikkleireskredet kostet ti menneskeliv. 49 år gamle Rasa Lasinskiene var den siste personen som var savnet.

Det foreligger ikke en positiv ID på personen som ble funnet i natt, og det vil bli gjennomført en rettssmedisinsk obduksjon.

Sju av de omkomne ble funnet relativt kort tid etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) ble funnet 9. februar.

Det er så langt ikke kjent hva som utløste skredet. Kvikkleireskred utløses etter eksempelvis terrenginngrep eller naturlig erosjon.

Politiet og ordfører Anders Østensen holder en pressebrief klokken 13, mandag.