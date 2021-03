TV 2-profil roses for åpenheten: – Vi trenger modige folk som Yvonne

Søndag fortalte TV 2s journalist og nyhetsanker, Yvonne Fondenes, om en hemmelighet hun har båret på i veldig mange år.

I et innlegg på TV2.no, fortalte hun om oppveksten i et voldelig og alkoholisert hjem, midt i et rolig og ressurssterkt villastrøk i Bergen.

Etter åpenheten har både hun og moren fått mange reaksjoner, og hundrevis har vist støtte og omsorg i kommentarfeltet på Facebook.

– Det som kanskje har gjort sterkest inntrykk, er alle de som takker for åpenheten, som har opplevd noe lignende selv, men ikke minst de som har sagt at de nå skal følge litt ekstra med, sier hun, og fortsetter:

– Nå skal de handle på den magefølelsen om det barnet som de egentlig vet ikke har det så bra, men som de har ikke turt å spørre. Da har det vært verdt det for meg.

- For gode overlevelsesstrategier

I innlegget forteller hun om hva som egentlig skjulte seg bak det som fra utsiden kunne se ut som en rosenrød barndom.

Fra utsiden så nemlig alt bra ut. Hun var godt kledd, manglet aldri noe, kom forberedt på skolen og hadde gode karakterer.

Hun var også sosial, utadvendt og hadde mange venner.

Overlevelsesstrategiene hennes fungerte for godt til at noen oppdaget hva som var galt, skriver hun i innlegget.

Men bak fasaden skjulte det seg en historie mange helst skulle ønske ikke fantes.

Mistenker du at et barn trenger hjelp, eller trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med barnevernstjenesten i kommunen din, eller ring Alarmtelefonen for barn og unge på nummer 116 111. Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) Leve, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Blåmerker, kutt og sår

Det hun husker aller best, er blåmerkene som moren ble påført.

– Og kuttene, sårene, slagene og redselen som satt i meg. Alle de nettene jeg lå og halvsov, på vakt etter tegn; kommer det til å bli bråk i natt? Og oppgaven jeg tok på meg, at jeg skulle passe på mamma, sier Fondenes.

Hun minnes også tiden etterpå. Den stillheten som oppsto når det var over.

– Mamma tok på brunkrem, gredde håret. Brunkremen dekket ikke så godt. Så gikk livet videre. Frem til neste gang, forteller hun.

Nå er hun bekymret for at flere barn under koronapandemien skal oppleve det samme som hun gjorde. Og det er ikke uten grunn.

1 av 6 ble utsatt for vold

Da landet stengte ned i mars i fjor, gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) en nasjonal undersøkelse blant barn og unge.

Der meldte om lag 1 av 6 barn om minst en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolene den gangen var stengt. 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang.

Nå stenger flere barnehager og skoler nok en gang.

Til TV 2 sier helsedirektør Bjørn Guldvog at lite har skjedd siden den forrige nedstengningen. Det finnes fremdeles ingen plan for hvordan de utsatte barna skal skjermes for vold og overgrep i hjemmet.

Hege Malterud er direktør i barne- og familieetaten i Oslo. Forrige uke skrev hun et innlegg med tittelen «Det er nå vi trenger at du bryr deg», der hun oppfordret folk flest til å bry seg litt ekstra nå.

VIKTIG Å BRY SEG: - Det viktigste vi alle kan gjøre, er å bry oss litt ekstra om alle barn, sier Hege Malterud, direktør Barne-og familieetaten i Oslo Kommune. Foto: Torstein Wold / TV 2

Om åpenheten til Fondenes, sier hun:

– Vi trenger modige folk som Yvonne. Jeg er glad for at hun bruker den posisjonen hun har til å åpne opp og fortelle om dette. Det tror jeg betyr veldig mye for veldig mange andre.

Malterud sier det er viktig at man åpner opp og viser frem at det er slik for noen barn, og at det ikke skal være slik for noen barn.

– Derfor er det viktig at vi andre bryr oss, og prøver å åpne en bitteliten kime til at det går an å snakke om det, også for redde ni-åringer, som gjør alt de kan for å skjule slik det er hjemme.

– Hva skal man gjøre, helt konkret?

– Det viktigste vi alle kan gjøre er å bry oss litt ekstra om alle barn, for på den måten slipper vi å ta ansvar for å vite hvor alvorlig det er før vi bryr oss litt ekstra.

Hun legger til:

– Vi kan bare tenke at de barna jeg er kanskje en annen voksne i dette barnets liv. Det barnet kan jeg sjekke litt ekstra inn hos nå.

For de aller fleste er det bare hyggelig at du gjør det, og for noen kan det være helt avgjørende. Hege Malterud, direktør i barne- og familieetaten i Oslo kommune

– Ingen måtte finne ut av det

TV 2-journalist Yvonne Fondenes gikk i mange år før hun åpnet opp om barndommen.

– Hvordan har det vært å gå og bære på dette?

– Det ble naturlig for meg. Det viktigste for meg i hele oppveksten var å holde dette hemmelig. Ingen måtte finne ut av det. Men det har også blitt med meg inn i det voksne liv.

En gang fikk hun kallenavnet «isdronningen» på jobb.

– Det handler om at når du går og bærer på slike hemmeligheter, så blir du litt «hard» når folk stiller deg spørsmål som kommer litt for tett på. Så gir du dem et svar, slik at du er sikker på at de ikke tør å stille deg det neste spørsmålet, sier hun.

– Ta ekstra ansvar

Hun sier at det viktigste man kan gjøre å ta litt ekstra ansvar, og tørre å spørre om det, og bli en tillitsperson for det barnet som du har en mistanke om at sliter.

– Kanskje forteller de ikke noe da, for barn er ekstremt opptatt av å beskytte foreldrene sine. Men noen ganger kan det hjelpe å vite at det finnes personer du kan stole på der ute.

– Hvis noen hadde hatt den magefølelsen den gangen og sett ni år gamle Yvonne, og tenkt her er det noe galt. Hva skulle du ønske at de hadde gjort?

– Det er vanskelig å svare på. Men jeg har aldri ønsket at jeg skulle bli fjernet fra familien min. Men jeg tror vi kunne trengt litt hjelp. Jeg tror jeg hadde en far som ikke hadde verktøyene han trengte for å håndtere sitt eget følelsesliv, sier hun.

Fondenes forteller om en morsom, utadvendt far, med en fin jobb - og som ble oppfattet som det sosiale midtpunktet.

– Han var fantastisk på mange måter, men han hadde en mørk side. Jeg tror hvis vi hadde fått noen tiltak som kunne hjelpe oss med det, så kunne mine foreldre vært bedre foreldre for meg, sier hun.