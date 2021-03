Sitronterte med bringebær

Dette trenger du:

Mørdeig:

125 g smør

125 g melis

1 egg

250 g mel

2 g vaniljesukker

Sitronkrem:

3 egg

3 eggeplommer

225 g sukker

Skall av 3 sitroner

Saft av 3-4 sitroner (er de veldig store holder det med 3)

180 g smør

Italiensk marengs (kan gjerne dobles om du elsker marengs):

225 g sukker

75 g vann

82 g eggehvite

Karamellsaus:

100 g sukker

2 ss vann

50 g smør

100 g kremfløte

Litt maldonsalt

1 kurv norske bringebær eller 1 pose fryste bringebær

Slik gjør du:

Mørdeigen lages ved at alle ingredienser blandes sammen. Den må så hvile i kjøleskapet i ca. 1 time før den kjevles ut. Bruk en terteform med løs bunn gjerne. Min er 24 cm. Etter formen er kledd, sett formen på kjøl til deigen er helt kald. Legg så i folie og ha i gule erter, havsalt eller vanlig salt slik at det blir press på deigen. Stek på 180 grader i ca. 10 minutter og ta ut folien med saltet/ertene. Stek så terten videre i 3-4 minutter til deigen er gylden.

Du vil ha nok deig til å lage noen kjeks også du kan bruke. For du må ikke lage sitronterten i form, den kan også bygges med mørdeigskjeks som vist på sendingen 22. mars.

Hold av litt av sitronsaften til sitronkrem. Alle ingrediensene utenom sitronskallet has i en vid kjele og varmes til ca. 80 grader. Ta så av kjelen, hell i resterende av sitronsaften og sil massen over sitronskallet. Pisk så inn kaldt smør litt og litt. La kremen «roe» seg litt ned på kjøkkenbenken før den settes kaldt. Husk å dekke den til før den settes kaldt.

Hell eggehvitene i en kjøkkenmaskin med visp. Pisk eggehvitene til de begynner å bli hvite. Kok sukker og vann til 120 grader før du heller sukkerlaken sakte over i eggehvitene mens de fortsatt piskes. Når alt sukkeret er i kan du øke farten slik at eggene og sukkeret piskes ganske hardt. Pisk til eggene er kalde (under 30 grader), ha på sprøytepose med tyll og kjøl ned.

Kok sukker og vann til en lys karamell. Ha i smør og fløte, kok sammen.

Monter terten med sitronkrem i bunnen, før du sprøyter marengs på toppen. Legg så på bringebær og «dott» karamellsaus rundt på marengsen. Har du noen fine urter eller tørkede blomster er nå tiden for å bruke dem!