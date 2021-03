Bella Thorne er forlovet

Bella Thorne og Benjamin Mascolo deler gladnyheten om at de har forlovet seg på Mascolo sin Instagram-profil.

Det skriver Page Six.

På bildet viser de frem en skinnende, pæreformet forlovelsesring og Mascolo har skrevet teksten:

«Hun sa ja!»

Gjemte kjærlighetsbrev i manus

Han forteller videre på Instagram at han skrev et kjærlighetsbrev på baksiden av manuset til filmen de jobber med sammen - «Time is Up».

På siste side i manuset fant Thorne kjærlighetsbrevet fra sin kjære som igjen ledet til frieriet.

Thorne har delt flere bilder av ringen på Instagram der hun skryter av jobben kjæresten har gjort ved å finne den rette ringen.

– Han kjenner stilen min, skriver hun.

Thorne og Mascolo har vært kjærester i to år.

Gråt da eksen ble forlovet

I 2019 ble det kjent at eks-kjæresten til Thorne, youtuber Tana Mongeau, hadde forlovet seg med youtuber Jake Paul.

Dette tok ikke Thorne så veldig godt. Ifølge B.T. delte hun et bilde av seg selv etter hun hadde grått sammen med en kort tekst og hele 35 gråtesmileyer:

EKS-KJÆRESTE: Bella Thorne (venstre) var tidligere sammen med Tana Mongeau (høyre) i et polyamorøst forhold med en mann. Her sammen med Bhad Bhabie (i midten). Foto: Theo Wargo

«Når kjæresten din har forlovet seg».

Thorne var sammen med Mongeau i halvannet år i et polyamorøst forhold sammen med den mannlige rapperen Derek Smith.

Thorne ble først kjent da hun som ung var Disney-stjerne i seriene «Shake it up» og «Wizards of Waverly Place».

Den siste tiden har Thorne vært stor på nettstedet Onlyfans. Hun krasjet nettstedet og tjente hele ni millioner kroner på bare et døgn etter å ha opprettet profil.